Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024)

CESUR KANATLAR: DOĞANIN SESİ

Çocuk izleyicileri beyazperdede buluşturacak olan Cesur Kanatlar: Doğanın Sesi, genç kelebekler Patrick ve Jennifer ile tırtıl Marty’nin heyecan dolu macerasını konu ediyor. En seçkin kelebek türü olan Monarklar, Kelebek Akademisi’nde özel bir eğitim alarak dışarıdaki hayata hazırlanırlar. Fakat kanatları tam gelişmemiş olan Patrick göç etme hazırlıkları yapan arkadaşları tarafından geride bırakılır. Patrick, tırtıl arkadaşı Marty ile birlikte arkadaşlarının peşlerine takılır ve onları yakalamayı planlayan karga sürüsü olduğunu fark eder. Acaba yeni arkadaşı, cesur kelebek Jennifer’ın da yardımıyla arkadaşlarını kurtarabilecek midir?