Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024)

Bu hafta korkudan komediye birçok yapım izleyiciyle buluşacak.

Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024) - 1

CESUR KANATLAR: DOĞANIN SESİ

Çocuk izleyicileri beyazperdede buluşturacak olan Cesur Kanatlar: Doğanın Sesi, genç kelebekler Patrick ve Jennifer ile tırtıl Marty’nin heyecan dolu macerasını konu ediyor. En seçkin kelebek türü olan Monarklar, Kelebek Akademisi’nde özel bir eğitim alarak dışarıdaki hayata hazırlanırlar. Fakat kanatları tam gelişmemiş olan Patrick göç etme hazırlıkları yapan arkadaşları tarafından geride bırakılır. Patrick, tırtıl arkadaşı Marty ile birlikte arkadaşlarının peşlerine takılır ve onları yakalamayı planlayan karga sürüsü olduğunu fark eder. Acaba yeni arkadaşı, cesur kelebek Jennifer’ın da yardımıyla arkadaşlarını kurtarabilecek midir?

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024) - 2

SEVGİLİM KAÇ

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir seri katil hikâyesi olan Sevgilim Kaç, gerilim severlerle beyaz perdede buluşuyor. 

Film, çarpık bir tek gecelik ilişkinin bir seri katilin acımasız cinayet çılgınlığına dönüşmesini anlatıyor. 

Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024) - 3

OYUNDA KAL: EĞLENCE ARENASI

Oyunda Kal: Eğlence Arenası, ailelerinden uzakta çeşitli engellerden oluşan parkurlarda kıyasıya yarışacakları bir yarışma programına katılan on iki gencin, büyük ödül için verdikleri mücadeleyi konu ediniyor. Karne haftası gelip çattığında, çocukların tatil planlarında bir değişiklik olur. Çocuklar bir yandan yazın keyfini tatil yaparak çıkarırken bir yandan da yarışacaklardır.

Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024) - 4

EL KAFİRUN

Haftanın korku filmlerinden El Kafirun’un konusu kısaca şöyle: Fatih ve Selim geçimini hırsızlık yaparak sağlayan iki arkadaştır. Bir gün girdikleri bir köşkte ölü bir adama rastlarlar. Ölü adamın şokunu üstlerinden atamadan köşkte paranormal olaylar olmaya başlar. Köşkte buldukları video kasetlerde içinde kendilerinin de olduğu görüntüler izlerler. Evi soymaktan vazgeçip kaçmaya karar verdiklerinde ise her şey için çok geçtir. Çünkü evde yalnız değillerdir, Kafirun cinleri de onlarla birliktedir.

Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024) - 5

AŞKA DÜŞMEK

İskoçya ve Londra arasında geçen Aşka Düşmek, kendilerinden kaçmaya çalışan Kira ve Ian’ın bir hafta sonunda tanışmalarının romantik aşk hikayesi konu alıyor. 30’lu yaşlarında olan Kira ve Ian ilk kez İskoçya'nın batı kıyısındaki Skye Adası'nda bir araya gelir. Aralarında büyük bir çekim hisseden ikili, bir buçuk günün ardından birbirlerinden ayrılıp, Birleşik Krallık'ın başkentine, eski rutinlerine geri dönerler. Bir başkasına gerçek anlamda bağlanmaya hazır olmadan önce ikisinin de kendilerinden kaçmayı bırakması gerekecektir.

Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024) - 6

KAR MASALI

Yönetmen koltuğunda Erkan Özcan'ın oturduğu komedi türündeki Kar Masalı’nın oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Tuna Arman, Ahmet Kayakesen, Ali Rıza Tanyeli, Selahattin Taşdöğen gibi isimler yer alıyor.

Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024) - 7

EŞİMİN ESKİ EŞİ

Eşimin Eski Eşi, tehlikeli bir suçlu olan bir mahkumun raporunu yazmakla görevlendirilen bir psikiyatristin hikayesini konu ediyor. Psikiyatrist Youssef, raporu hazırlarken Taha, arkadaş olurlar. Yousssef, Taha ile konuştuğunda eşi olan Sahar'ın Taha’nın eski eşi olduğunu öğrenir.

Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024) - 8

İVANUSHKİ: SON TUR

İvanushki: Son Tur, çocukluk hayallerini gerçekleştirmeye karar veren üç arkadaşın hikayesini konu ediyor. Üç çocukluk arkadaşı, hayatları boyunca hiç çılgınca bir şey yapmadıklarını ve hep başkaları için bir şeyler yaptıklarını fark ederler. "Ivanushki International" hayranı olarak, çocukluk hayallerini gerçekleştirmeye karar verirler ve tüm sorunlardan uzaklaşmak için Ivanushki'nin Güney Rusya turuna katılırlar.

Haftanın filmleri (30 Ağustos 2024) - 9

SİZİ DİNLİYOR

Başrollerinde John Cho ve Katherine Waterston’ın yer aldığı Afraid (Sizi Dinliyor) korkuseverlerin ilgisini çekiyor.

Curtis ve ailesi devrim niteliğindeki yeni bir ev cihazını test etmek üzere seçilir: AIA adlı dijital aile asistanı. Ünite ve tüm sensörleri ve kameraları evlerine kurulduğunda akıllı evi bir sonraki seviyeye taşıyan AIA, her şeyi yapabilecek gibi görünüyor. Ailenin davranışlarını öğrenen ve ihtiyaçlarını tahmin edebilen AIA, hiçbir şeyin ve hiç kimsenin ailesinin yoluna çıkmadığından emin olabilir.

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