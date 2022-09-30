Haftanın filmleri (30 Eylül 2022)

Alaboraşk

Ali Can Gebeş'in yönettiği, Cemal Hünal ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı 'Alaboraşk' izleyiciyle buluşacak.

Erkan Can, İlhan Şeşen, Tuna Orhan ve Rüçhan Çalışkur'un da rol aldığı film, bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yapan Ali ile nişanlısı Esma'nın evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olayı ve yapılması gereken çok zor bir seçimi konu alıyor.