Haftanın filmleri (30 Haziran 2023)
Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek. Merakla beklenen Harrison Ford filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı" da haftanın yeni yapımları arasında. Film, soğuk savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikayesini konu alıyor.
Indiana Jones ve Kader Kadranı
James Mangold'un yönetmenliğini yaptığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nda Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook ve Mads Mikkelsen rol alıyor.
Serinin beşinci filmi, soğuk savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikayesini konu alıyor.