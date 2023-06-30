Haftanın filmleri (30 Haziran 2023)

Indiana Jones ve Kader Kadranı

James Mangold'un yönetmenliğini yaptığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nda Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook ve Mads Mikkelsen rol alıyor.

Serinin beşinci filmi, soğuk savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikayesini konu alıyor.