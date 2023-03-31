Haftanın filmleri (31 Mart 2023)

Keri Russell, Ray Liotta, Ayoola Smart’ın başrollerinde olduğu Çıldırmış Ayı (Cocaine Bear), gerilim tutkunlarını 95 dakikalık bir yolculuğa çıkartacak. 1985 yılında bir uyuşturucu kuryesinin uçağının düşmesiyle ormanda kaybolan kokainin bir kara ayı tarafından yendiği gerçek bir olaydan uyarlanan film, yüksek miktarda kokaini tüketen ayının adeta cinnet getirip çevresine dehşet saçmasını konu ediniyor.
Will Merrick ve Nicholas D. Johnson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kayıp (Missing), kayıp bir annenin izini çevrimiçi bir şekilde süren genç June'un arayışını konu ediniyor. Annesinin, erkek arkadaşıyla çıktığı Kolombiya tatilinde kaybolmasıyla June annesini bulmak için dahiyane bir şekilde son teknolojiyi kullanır. Ancak June daha derini irdeledikçe, yaptığı dijital dedektiflik aradığı cevap yerine daha çok sorular açığa çıkarır...
Korku, gerilim ve bilim kurgu türlerini bir arada barındıran Öldüren Oyun (The Friendship Game), bir grup gencin birbirlerine olan bağlılıklarını test eden ve oyunun derinliklerine indikçe yıkıcı sonuçları olan garip bir nesneyle karşılaşmalarını konu alıyor.
Animasyon türündeki filmde ortaya çıkan gizemli bir virüs, tüm şehri etkisi altına alır. Şakirler, virüsü durdurabilmek için Mirket'ten yardım ister. Mirket, bulduğu ilaç ile virüsü durdurmayı başarır ancak ilaç Şakirler'i birer balığa dönüştürür. Kral Şakir hayranlarının severek izleyeceği yapım, bu hafta vizyonda.
Mehmet Sağlam’ın yönettiği Ecinni 4: Ecel, Zeynep'in birtakım varlıkları görmeye başlaması ve bu süreçte Zeynep'in kız kardeşi Elif'in kaybolmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
Michael Jacobs'ın yönetmen koltuğunda oturduğu romantik komedi türündeki film, evlilik kararlarını ailelerine açıklamaya karar verdiklerinde beklenmedik durumlarla karşılaşan bir çiftin eğlenceli hikayesinin konu ediyor.
Kirill Serebrennikov'un yönetmenliğini üstlendiği film, ünlü Rus bestecisi Pyotr Çaykovski ile eşi Antonina Miliukova arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
Gerçek olayların anlatıldığı gerilim türündeki film, akıl sağlığının ne kadar önemli olduğuna vurguda bulunuyor.
Erol Yavan, Sinem Dalkıran ve Pınar Kartal'ın oynadığı İhsan Gökhan Gökçay yönettiği dram filmi "Kızım", doktor bir annenin ölümcül bir hastalığa yakalanan kızı için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Tay, Nurullah Yenihan yönetmenliğinde vizyona giriyor. Film, Mekke'den Medine'ye annesini kurtarmak için bir yolculuğa çıkan genç tay Riyah ile yol üzerinde tanıştığı ihtiyar deve Jabal'ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini konu ediniyor.