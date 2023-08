Haftanın filmleri (4 Ağustos 2023)

Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor (The Awakening of the Mini World)

Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor (The Awakening of the Mini World), kendisini zorlu bir mücadelenin içerisinde bulan Orman Çocuğu Kaka'nın hikayesini konu ediniyor. Şeytani Tusuo'nun planlarını yok etmek için yer altı dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkan Orman Çocuğu Kaka, arkadaşları Nini ve Ayı Çocuk kendilerini büyük bir tehlikenin karşısında bulurlar…