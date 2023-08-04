Haftanın filmleri (4 Ağustos 2023)

Venüs'te Görüşürüz (See You on Venus)

Virginia Gardner, Alex Aiono ve Rob Estes’in oyuncu kadrosunda bulunduğu Venüs'te Görüşürüz (See You on Venus), ölmekte olan 18 yaşındaki bir kızın biyolojik annesinin izini sürmek için Avrupa'ya gitmesini konu ediniyor. Yolculukta kendisine eşlik etmesi için genç bir adamı ikna eden Mia, bir süre sonra bu genç adama aşık olur. Çıktıkları yolculuk ve aşkları sayesinde hayatta asıl önemli olanın ne olduğunu yolda öğreneceklerdir.