Haftanın filmleri (4 Ağustos 2023)
Bu hafta biri yerli altı yeni film sinema salonlarında gösterime giriyor.
Meg 2: Çukur (Meg 2: The Trench)
Gerilimi ve aksiyonu bir araya getirmeyi başaran film, tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu ediniyor. Araştırma ekibinin görevleri, kötü niyetli bir maden operasyonu nedeniyle sekteye uğrar. Hayatta kalmak için tehlikeli bir savaşa dahil olmak zorunda olan ekip, zamana karşı yarışırken acımasız yırtıcıları zekalarıyla alt etmeye çalışır.