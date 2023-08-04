Haftanın filmleri (4 Ağustos 2023)

Bu hafta biri yerli altı yeni film sinema salonlarında gösterime giriyor.

Haftanın filmleri (4 Ağustos 2023) - 1

Meg 2: Çukur (Meg 2: The Trench)

Gerilimi ve aksiyonu bir araya getirmeyi başaran filmtarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu ediniyor. Araştırma ekibinin görevleri, kötü niyetli bir maden operasyonu nedeniyle sekteye uğrar. Hayatta kalmak için tehlikeli bir savaşa dahil olmak zorunda olan ekip, zamana karşı yarışırken acımasız yırtıcıları zekalarıyla alt etmeye çalışır.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (4 Ağustos 2023) - 2

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Hem animasyon tutkunlarının hem de çocukların ilgisini çekecek Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem), normal gençler olarak kabul edilmek için yola çıkan kaplumbağa kardeşlerin mücadelesini konu ediniyor. Yıllarca insanların dünyasından korunan kaplumbağalar, kahramanca davranışlarla New Yorkluların kalbini kazanmak ister ancak bunun neticesinde başlarına büyük işler alırlar. Üzerlerine salınan bir mutant ordusuna karşı kendilerini korumak zorunda kalırlar

Haftanın filmleri (4 Ağustos 2023) - 3

Nefes Alma (Old Man)

Lucky McKee yönetmenliğinde vizyona giren Nefes Alma (Old Man), yürüyüş yaparken kaybolup yaşlı bir adamın kapısını çalan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Samimi bir sohbete tutuşan ikilinin, birinin veya her ikisinin de korkunç bir sır saklıyor olabileceği ortaya çıktığında durum tehlikeli bir hal alır.

Haftanın filmleri (4 Ağustos 2023) - 4

Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor (The Awakening of the Mini World)

Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor (The Awakening of the Mini World), kendisini zorlu bir mücadelenin içerisinde bulan Orman Çocuğu Kaka'nın hikayesini konu ediniyor. Şeytani Tusuo'nun planlarını yok etmek için yer altı dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkan Orman Çocuğu Kaka, arkadaşları Nini ve Ayı Çocuk kendilerini büyük bir tehlikenin karşısında bulurlar…

Haftanın filmleri (4 Ağustos 2023) - 5

Venüs'te Görüşürüz (See You on Venus)

Virginia Gardner, Alex Aiono ve Rob Estes’in oyuncu kadrosunda bulunduğu Venüs'te Görüşürüz (See You on Venus), ölmekte olan 18 yaşındaki bir kızın biyolojik annesinin izini sürmek için Avrupa'ya gitmesini konu ediniyor. Yolculukta kendisine eşlik etmesi için genç bir adamı ikna eden Mia, bir süre sonra bu genç adama aşık olur. Çıktıkları yolculuk ve aşkları sayesinde hayatta asıl önemli olanın ne olduğunu yolda öğreneceklerdir.

Haftanın filmleri (4 Ağustos 2023) - 6

Mir Anka

Ekrem Düzgünoğlu’nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı haftanın korku filmlerinden Mir Anka, Karnoha cin kabilesinin en azılısı olan Anka’nın bir müzisyen grubuna musallat olmasını anlatıyor. Müzisyen grubun üyelerinden Buğra, sahaftan eski bir Farsça kitap alır ancak bu alışveriş arkadaşlarının hayatını altüst eder. Arkadaşlarının öldüğünü gören arkadaşlar farklı bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalırlar.

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