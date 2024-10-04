Haftanın filmleri (4 Ekim 2024)
Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, dramdan animasyona altısı yerli, 7 film vizyona girecek.
JOKER: İKİLİ DELİLİK
Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı aksiyon ve dram ağırlıklı müzikal film "Joker: İkili Delilik" izleyiciyle buluşacak.
Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck'in, Harley Quinn ile gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfedişini konu ediniyor.
Phoenix'in Joker rolüne geri döndüğü filmde, Lady Gaga ise Harley Quinn karakterine hayat veriyor. İkiliye Catherine Keener, Brendan Gleeson, Steve Coogan ve Zazie Beetz eşlik ediyor.