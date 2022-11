Haftanın filmleri (4 Kasım 2022)

Kestik!

Michel Hazanavicius'un yönetmenliğini üstlendiği Kestik! 2017 yapımı kült Japon filmi One Cut of the Dead'in yeniden yapımı olan düşük bütçeli bir korku filmi çekimi sırasında seti gerçek zombilerin basmasını konu alıyor.

Birleşik Krallık, Fransa ve Japonya ortak yapımı filmin başrollerinde Romain Duris, Berenice Bejo ve Gregory Gadebois oynuyor.