Haftanın filmleri (4 Kasım 2022)

Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan

Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği devam filmi Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan, cezaevinden çıkan Ali Kapan ve adamlarından yakayı bir kez daha kurtarmaya çalışan Altan ile Gürkan'ın hikayesini işliyor.

Komedi filminin başrollerinde, İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Tuna Orhan rol aldı.