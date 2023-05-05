Haftanın filmleri (5 Mayıs 2023)

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 3

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 7 film Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff ve Sylvester Stallone'nin rol aldığı "Galaksinin Koruyucuları 3", komedi, macera ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



James Gunn'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, Rocket'in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikayesini işliyor. Serinin yeni bölümünde, sevilen uyumsuzlar takımı Koruyucular, yaşananların ardından kendilerine Knowhere'de yeni bir hayat kurma mücadelesi veriyor.