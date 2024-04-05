Haftanın filmleri (5 Nisan 2024)

HEP YEK: AŞİRET

Yönetmenliğini ve senaristliğini Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği Hep Yek: Aşiret, mafyanın kızını bir aşiretin elinden kurtarmaya çalışan Gürkan ve Altan'ın başlarına gelenleri konu ediniyor. Altan ve Gürkan, Yasemin’in düğünden kaçmasına neden olur. Bu durum üzerine ikili, İç Anadolu’nun en tehlikeli mafyasının kızı olan Yasemin’i, Hakkari’deki aşiretin elinden geri almak için zorlu bir maceraya girişir. Bu süreçte Ejder ve Engizisiyon Cemal’in ölüm tehditleri ile boğuan Altan ve Gürkan, Yasemin’i geri almaya çalışırken bir bir çuval inciri berbat ederek kendilerini türlü saçmalıkların içerisinde bulurlar.