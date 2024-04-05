Haftanın filmleri (5 Nisan 2024)
Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 8 film vizyona girecek.
KUNG FU 4
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Kung Fu Panda 4, Kung fu sevgisi sadece doyumsuz iştahıyla eşleşen ünlü panda Po'nun Çin'deki maceralarını konu ediniyor. Ölüme meyden okuyan maceraların ardından Ejderha Savaşçısı Po, artık dinlenmesi için Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olarak görevlendirilir. Ancak bu yeni görev türlü sorunları da beraberinde getirir. Yeni ortağı ile birlikte Huzur Vadisi'ni Bukalemun'un pençelerinden korumaya çalışan Po, bu süreçte kahramanların en beklenmedik yerlerde ve şekillerde bulunabileceğini keşfeder.