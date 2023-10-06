Haftanın filmleri (6 Ekim 2023)
Sinema salonlarında bu hafta yedisi yerli, 9 film vizyona girecek.
BURSA BÜLBÜLÜ
Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar oyuncu kadrosuyla vizyona giren Bursa Bülbülü, 1980'li yıllarda Bursa'da geçen, müzikle iç içe bir hayatı anlatıyor. Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz’in en büyük hayali bir kaset çıkarmaktır. Dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in bestesi ile çıkış yapacağını düşünen Cengiz, ağabeyinden borç alır ancak kendisini talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.