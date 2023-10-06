Haftanın filmleri (6 Ekim 2023)

Sinema salonlarında bu hafta yedisi yerli, 9 film vizyona girecek.

Haftanın filmleri (6 Ekim 2023) - 1

BURSA BÜLBÜLÜ

Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar oyuncu kadrosuyla vizyona giren Bursa Bülbülü, 1980'li yıllarda Bursa'da geçen, müzikle iç içe bir hayatı anlatıyor. Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz’in en büyük hayali bir kaset çıkarmaktır. Dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in bestesi ile çıkış yapacağını düşünen Cengiz, ağabeyinden borç alır ancak kendisini talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (6 Ekim 2023) - 2

MASAL ZAMANI 2

Türkiye’nin en ünlü çocuk oyuncu kadrosunda ve en fantastik masal evrenine sahip olan Masal Zamanı evreninin ikinci filmi Masal Zamanı 2 "Sihirli Kapı", sadece masal kahramanlarının görebildiği bir sihirli kapıdan gelen kötülerin iyilerle mücadelesini konu ediniyor.

Haftanın filmleri (6 Ekim 2023) - 3

EXORCIST: İNANÇLI

David Gordon Green’in hem senaristliğini hem yönetmenliğini üstlendiği Exorcist: İnançlı (The Exorcist: Believer), başlarına gelenlerden sonra şeytanın en kötüsüyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Kızı Angela’yı tek başına büyüten Victor Fielding, kızının arkadaşıyla ormanda kayboluşu sonrası kendisini bir dizi talihsiz olayın içerisinde bulur. Şeytanın en kötüsüyle yüzleşmek zorunda kalan Victor, dehşet içinde benzer bir olaya tanık olmuş, yaşayan tek kişiyi arar: Chris MacNeil’ı…

Haftanın filmleri (6 Ekim 2023) - 4

ROZA

Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Fikret Kuşkan’lı kadrosuyla izleyiciye 1 saat 56 dakikalık bir dramatik hikaye sunan Roza, mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Filmde, bir genç kız aşık olduğu adamla evlenebilmek için evden kaçıyor. Ancak çok geçmeden kendisini beklemediği durumlar içerisinde buluyor.

Haftanın filmleri (6 Ekim 2023) - 5

JESTER: İNTİKAM GECESİ

Haftanın korku filmlerinden Jester: İntikam Gecesi (The Jester), kasabalarını tehdit eden varlıktan kurtulmanın yolunu arayan iki kız kardeşin hikayesini konu ediniyor. Filmde, Jester olarak bilinen kötü niyetli bir varlık, Cadılar Bayramı gecesinde küçük bir kasabanın sakinlerini korku içerisinde bırakıyor. İki kız kardeş, bu kötü varlığı yenmenin bir yolunu bulmak için bir araya geliyor. Çok geçmeden kardeşler, yalnızca karanlık geçmişlerindeki yanlışları nasıl düzelteceklerini çözerek hayatta kalabileceklerini fark ediyorlar.

Haftanın filmleri (6 Ekim 2023) - 6

HEP YEK: DÜĞÜN

Bilal Kalyoncu yönetmenliğinde vizyona giren Hep Yek: Düğün, büyük bir mafyanın kızını kaçıran iki arkadaşın yaşadıklarını konu ediniyor.  Başlarından macera eksik olmayan Altan ve Gürkan, İç Anadolu'nun en büyük mafyasının kızını kaçırırlar. Peşlerine düşen mafyadan kurtulmaya çalışırken ortalığı birbirine katan ikiliyi büyük bir sürpriz beklemektedir…

Haftanın filmleri (6 Ekim 2023) - 7

HÜKÜMET BEY

Fatih Yıldırım'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, yönetmen Mehmet'in hayalini kurduğu korku filmini çekmek için gittiği Urfa'da tanıştığı Hükümet Bey'in hikâyesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (6 Ekim 2023) - 8

HAZEP

Yönetmen koltuğunda Doğuş Arslan'ın oturduğu korku türündeki Hazep filminin başrollerinde Cemal Aşkın Alpçetin ve Doğuş Arslan yer alıyor.

Haftanın filmleri (6 Ekim 2023) - 9

KENT MEZARLIĞINDA SIZINTI

Korku türündeki filmin yönetmen koltuğunda Umut Burçin Gülseçgin oturuyor.

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