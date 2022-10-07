Haftanın filmleri (7 Ekim 2022)

Kim Bu Aile?

Cengiz Bozkurt ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerde olduğu yerli komedi filmi Kim Bu Aile, kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan Başkomiser Adem Haberdar’ın hikayesini anlatıyor. Adem Haberdar, ona destek olan “aile”si ile beraber kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı oluyor.