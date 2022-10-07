Haftanın filmleri (7 Ekim 2022)

Kim Bu Aile?
Cengiz Bozkurt ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerde olduğu yerli komedi filmi Kim Bu Aile, kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan Başkomiser Adem Haberdar’ın hikayesini anlatıyor. Adem Haberdar, ona destek olan “aile”si ile beraber kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı oluyor.
Komutan
Oyuncu Mert Kılıç’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı aksiyon filmi olan Komutan, Suriye’nin El Bab bölgesinde şehit düşen üç askerin cenazesini vatana geri getirmeye çalışan Binbaşı Tuna Alkan ve üç askerinin hikayesini anlatıyor. Operasyon sırasında birçok tehlike atlatan Binbaşı Tuna Alkan ve askerleri, sık sık görevleri ve vicdanları arasında seçim yapmak zorunda kalıyorlar.
Amsterdam
David O. Russell’in hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu yazdığı tarihi dram filmi Amsterdam, 1930'lu yıllarda kendilerini şüpheli konumunda buldukları bir suç zincirinin ortasında kalan üç dostun hikâyesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy ve Robert De Niro bulunuyor.
Evrenler Savaşı (Alienoid)
Güney Kore yapımı fantastik bir bilim-kurgu filmi olan Evrenler Savaşı (Alienoid), uzun süredir mahkumlarını insanların beyinlerine hapsetmekte olan uzaylıların hikayesi ile başlıyor. ‘’Gardiyan’’, mahkumların insan beyinlerinden kaçmasını önlemek için zamanın kapısını açınca, 600 yıl geçmişten gelen keşiş Muruk, kutsal bir bıçağın peşine düşüyor.
Yasaklı Köy
Aziz Özuysal’ın yönetmenliğini yaptığı 87 dakikalık yerli korku filmi olan Yasaklı Köy, ailesiyle birlikte gittikleri köyün, cinlerin etkisinde olduğunu keşfeden Gaffar ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor. Gaffar'ın yardım aldığı Muhammet Hoca bile bir noktada cinlere karşı güçsüz kalınca, eski hocaları Salih’ten yardım alıyorlar.
İçimdeki Varlık
Bu hafta vizyona girecek diğer bir korku filmi olan İçimdeki Varlık, kamp için gittikleri bir yerde keşfettikleri mağarada mahsur kalan bir grup arkadaşın başından geçenleri anlatıyor. Senaryosunu İbrahim Yılmaz’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Mustafa Özer’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Şevki Özcan, Burcu Genç, Metin Kırmızı ve Funda Yıldız bulunuyor.
Efsane Takım: Bilim Kahramanlar
Suat Emuce’nin senaryosunu yazıp, yönettiği 87 dakikalık yerli animasyon filmi Efsane Takım: Bilim Kahramanları,geliştirdiği biyolojik silahla dünyayı tehdit eden Sutung'a karşı mücadele eden süper kahraman ekibi Efsane Takım'ın hikâyesini anlatıyor. Dört kişilik süper kahraman ekibi olan ve fantastik yeteneklere sahip Efsane Takım’ı, dünyayı Sutung’un tehlikeli planlarından kurtarmak için heyecan dolu bir maceraya atılıyorlar.