Haftanın filmleri (7 Nisan 2023)

Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell’in başrollerini paylaştığı Hayalet Suikastçi (Assassin), gizli bir görev sırasında arkadaşı öldürülünce adaleti sağlamak için gizli operasyona sızan elit bir askerin hikâyesini konu ediyor. Film Valmora’nın, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat etmesi ve sonrasında başından geçenleri beyaz perdeye taşıyor.
42 yıllık meslek hayatında 145 yapımda rol alan Willis, bu film ile izleyicilerin karşısına son kez çıkacak.
Bora Onur’un yönetmen koltuğunda oturduğu yerli komedi Gizemli Ada Mençuna, aynı isimli bir video oyununun gerçek hayata uyarlanması. Filmde, bu oyunu deneyimlemek üzere bir adaya davet edilen on çocuğun başından geçenler anlatılıyor.
Fantastik film tutkunlarını sinemaya çekecek Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), ünlü rol yapma oyunu Dungeons & Dragons'un sinema uyarlaması, kayıp bir kalıntının peşine düşen bir grup maceracının hikâyesini konu ediniyor. John Francis Daley ve Jonathan Goldstein’ın yönetmenliğinde vizyona giren film, büyüleyici bir hırsız ve bir grup maceracının kayıp bir kalıntıyı geri almak için destansı bir soyguna girişmesi ve işlerinin ters gitmesi serüvenini anlatıyor.
Kadir Doğulu, Sinan Albayrak ve Dilek Serbest’li kadrosuyla vizyona giren Mitat, son derece sıradan bir hayatı olan Mitat Karaman'ın, bir gece zil çalınca uyanıp diyafon düğmesine basarak apartman kapısını açmasıyla değişen hayatını anlatıyor. Kendisini bir anda beklenmedik bir olayın içinde bulan Mitat, başına gelenlerden kurtulmayı başarabilecek midir?
Kanada yapımı bir bilim kurgu filmi olan Simülasyon (Simulant), kendi özgürlüklerini elde etmeye çalışan yapay zekaları durdurmaya çalışan bir ajanın hikayesini konu ediyor. Filmde, kocasını trajik bir kazada kaybeden Faye’nin, eşinin yerini insansı bir yapay zeka olan SIM ile doldurması ve sonrasında SIM’lerin insanlara karşı başkaldırması sonrası yaşanan amansız mücadele anlatılıyor.
İlker Çavga yönetmenliğindeki Rahha filminde, karısını çok seven bir kral, kendi ölümünden sonra karısının başka bir kral ile birlikte olmasını istememektedir. Kralın planlarını konu alan film, korku türünde.
Korku türündeki film, yönetmen Mohsen Rabiei'nin imzasını taşıyor.
Michael Borodin'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Rusya, Slovenya ve Türkiye ortak yapımı.
Halil Sezai ve Melike Güner'in başrolünde olduğu ünlü film, bu hafta yeniden vizyona giriyor.