Haftanın filmleri (7 Nisan 2023)

HAYALET SUİKASTÇİ

Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell’in başrollerini paylaştığı Hayalet Suikastçi (Assassin), gizli bir görev sırasında arkadaşı öldürülünce adaleti sağlamak için gizli operasyona sızan elit bir askerin hikâyesini konu ediyor. Film Valmora’nın, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat etmesi ve sonrasında başından geçenleri beyaz perdeye taşıyor.

42 yıllık meslek hayatında 145 yapımda rol alan Willis, bu film ile izleyicilerin karşısına son kez çıkacak.