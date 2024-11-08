Haftanın filmleri (8 Kasım 2024)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 9 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Çılgın Dershane serisinin yeni filmi ve BAFTA ödüllü oyuncu Hugh Grant'in başrolünü üstlendiği "Sapkın" var.
SWAN LAKE
Isabelle Julien'in yönetmenliğini yaptığı, Sae Eun Park, Andrea Sarri ve Paul Marque'nin rol aldığı "Swan Lake" izleyiciyle buluşacak.
Fransız yapımı müzikal filmin konusu özetle şöyle:
"Doğum günü kutlaması sırasında Prens Siegfried'in bir gelin seçmesi gerekmektedir. Öğretmeni, gerçeklerden kaçmaya çalışarak mükemmel bir aşkın hayalini kuran Siegfried'i yeryüzüne indirmeye çalışırak, görevlerini hatırlatır."