Haftanın filmleri (8 Kasım 2024)

YUVADAN UZAKTA

Çin ve Tayland ortak yapımı animasyon film "Yuvadan Uzakta", Usta Tod'un yedi kraliyet yumurtasını koruma görevi verdiği Keçi Arthur'un bu zorlu görevi başarmak için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.

HENRY KORSANLARA KARŞI

Dean Sham'ın yönettiği "Henry Korsanlara Karşı", kayıp hazineyi bulmakla görevlendirilen bir korsanın hikayesini animasyon sevenlerin beğenisine sunacak.

NİKO 3: KUZEY IŞIKLARININ ÖTESİNDE

Almanya, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda yapımı "Niko 3: Kuzey Işıklarının Ötesinde", babası Noel Baba tugayının bir üyesi olan, Ren Geyiği Vadisi'nde annesi ve kabilesiyle yaşayan genç bir ren geyiğinin maceralarını anlatıyor.