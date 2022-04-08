Haftanın Filmleri (8 Nisan 2022)

Her Şey Her Yer Aynı Anda

Macera, Komedi, Bilim-Kurgu, Fantastik, Aksiyon türündeki Her Şey Her Yerde Aynı Anda, ailesi ve işiyle sıradan bir hayata sahip olan Evelyn'in, bir anda tüm çoklu evrenlerdeki benliklerine vakıf olması ve evreni kurtaracak yegane gücün kendisi olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.