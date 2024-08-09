Haftanın filmleri (9 Ağustos 2024)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.
BORDERLANDS
Dünyaca ünlü aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan "Borderlands", terkedilmiş ve yüzlerce farklı tehlike barındıran Pandora gezegeninde önemli bir hazinenin peşine düşen bir grup avcının hikayesini konu alıyor.
Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Jamie Lee Curtis, Gina Gershon ve Edgar Ramirez gibi oyuncuların rol aldığı filmin yönetmenliğini Eli Roth üstlendi.