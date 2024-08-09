Haftanın filmleri (9 Ağustos 2024)

İNZİVA

Atilla Özyüksel'in yönettiği, Berna Gülen, Gizem Topal ve Alev Şengül'ün rol aldığı yerli korku filmi "İnziva", İstanbul'da bir çağrı merkezinde çalışan genç bir kızın, rüyalarında izleniyormuş hissi yaşaması ve telefon tacizleriyle huzursuz olması sonrasında inzivaya çekilmesiyle başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

EL FECR

Helfi C.H. Kardit'in çektiği Birleşik Krallık ve Endonezya ortak yapımı "El Fecr" haftanın bir diğer korku filmi.