Haftanın filmleri (9 Aralık)

ELİF ANA

Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Elif Ana, geleceği önceden sezen ermiş bir kadınının hayatına odaklanıyor. Daha çocukken bile evden kaçarak dağlara ve mağaralar gidip yaşayan Elif Ana, hayatı boyunca herkese iyilik yapan birisidir. Muhtaç durumdaki insanlara yardım eden ve çevresindeki herkese şifa olan bu kadın, ne var ki ömrünün sonunda dünyanın en büyük kötülüğünü görüyor.