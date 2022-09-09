Galeri

Haftanın filmleri (9 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 09.09.2022 - 09:22 - Son Güncelleme : 09.09.2022 - 09:28

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 8 film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın filmleri (9 Eylül 2022) - 1

 Acil İniş (Emergency Declaration)

Han Jae-rim’in yönettiği nefes kesen bir aksiyon filmi, deneyimli komiser In-ho’nun, Hawaii’ye gitmekte olan bir uçağın terör saldırısına hedef olacağını öğrenmesi ile teröristlerin peşine düşmesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (9 Eylül 2022) - 2

 Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar

Yönetmen koltuğunda Ute von Münchow-Pohl oturduğu, 76 dakikalık bir animasyon film, Afacan şehir tavşanı Leo’nun, Bahar Bayramı'ndan sonsuza dek kurtulmak istediği için tilkilerle iş birliği yapmasını anlatıyor.

Haftanın filmleri (9 Eylül 2022) - 3

Kya'nın Şarkı Söylediği Yer 

Film, çocukken ailesiz kalmasına rağmen Kuzey Karolina'daki bir bataklık bölgesi yakınında, kendi başına büyüyen Kya'nın, tanıdığı bir erkeğin katil zanlısı olarak gösterilmesi sonrası gelişen olayları anlatıyor.

Haftanın filmleri (9 Eylül 2022) - 4

Ah Be Birader

Yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu’nun oturduğu, Anıl İlter, Ufuk Özkan ve Serkan Kuru’nun başrollerini paylaştığı yerli bir komedi filmi olan Ah Be Birader, birbirlerinden çok farklı bir şekilde hayat yaşayan iki kardeşin hikâyesini anlatıyor. 

Haftanın filmleri (9 Eylül 2022) - 5

 Evdeki Düşman: Başlangıç

William Brent Bell’in yönettiği film, Lena Klammer’ın, Rusya’da kapatıldığı akıl hastanesinden kaçarak Amerikalı zengin bir ailenin kaybolan çocuğunun yerine geçmesini anlatıyor. 

Haftanın filmleri (9 Eylül 2022) - 6

Annis Ölüm Gecesi

Korkmaz Polat, Meral Kaplan ve Selçuk Kılıç’ın başrollerde olduğu korku filmi Annis Ölüm Gecesi, bir Arkeolog olan Canan’nın Prusiasad Hypium Antik Tiyatro kazısına gitmesini konu ediniyor. 

Haftanın filmleri (9 Eylül 2022) - 7

 Hafir: Karanlık Mezar

Kemal Danacı ve Sedat Ergen’in birlikte yönettiği korku filmi Hafir: Karanlık Mezar, çalıştığı madencilik şirketi tarafından toprak numunesi almak üzere İstanbul'dan Zonguldak'a gönderilen Nadir'in, Zonguldak’ta başından geçen olayları anlatıyor.

Haftanın filmleri (9 Eylül 2022) - 8

Arthur Rambo

Sosyal ağların olumsuz etkilerini konu alan yapım, insan davranış üzerine derin bir inceleme sunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER