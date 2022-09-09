Haftanın filmleri (9 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 09.09.2022 - 09:22 - Son Güncelleme : 09.09.2022 - 09:28
Acil İniş (Emergency Declaration)
Han Jae-rim’in yönettiği nefes kesen bir aksiyon filmi, deneyimli komiser In-ho’nun, Hawaii’ye gitmekte olan bir uçağın terör saldırısına hedef olacağını öğrenmesi ile teröristlerin peşine düşmesini anlatıyor.
Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar
Yönetmen koltuğunda Ute von Münchow-Pohl oturduğu, 76 dakikalık bir animasyon film, Afacan şehir tavşanı Leo’nun, Bahar Bayramı'ndan sonsuza dek kurtulmak istediği için tilkilerle iş birliği yapmasını anlatıyor.
Kya'nın Şarkı Söylediği Yer
Film, çocukken ailesiz kalmasına rağmen Kuzey Karolina'daki bir bataklık bölgesi yakınında, kendi başına büyüyen Kya'nın, tanıdığı bir erkeğin katil zanlısı olarak gösterilmesi sonrası gelişen olayları anlatıyor.
Ah Be Birader
Yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu’nun oturduğu, Anıl İlter, Ufuk Özkan ve Serkan Kuru’nun başrollerini paylaştığı yerli bir komedi filmi olan Ah Be Birader, birbirlerinden çok farklı bir şekilde hayat yaşayan iki kardeşin hikâyesini anlatıyor.
Evdeki Düşman: Başlangıç
William Brent Bell’in yönettiği film, Lena Klammer’ın, Rusya’da kapatıldığı akıl hastanesinden kaçarak Amerikalı zengin bir ailenin kaybolan çocuğunun yerine geçmesini anlatıyor.
Annis Ölüm Gecesi
Korkmaz Polat, Meral Kaplan ve Selçuk Kılıç’ın başrollerde olduğu korku filmi Annis Ölüm Gecesi, bir Arkeolog olan Canan’nın Prusiasad Hypium Antik Tiyatro kazısına gitmesini konu ediniyor.
Hafir: Karanlık Mezar
Kemal Danacı ve Sedat Ergen’in birlikte yönettiği korku filmi Hafir: Karanlık Mezar, çalıştığı madencilik şirketi tarafından toprak numunesi almak üzere İstanbul'dan Zonguldak'a gönderilen Nadir'in, Zonguldak’ta başından geçen olayları anlatıyor.
Arthur Rambo
Sosyal ağların olumsuz etkilerini konu alan yapım, insan davranış üzerine derin bir inceleme sunuyor.