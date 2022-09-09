Haftanın filmleri (9 Eylül 2022)

Ah Be Birader

Yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu’nun oturduğu, Anıl İlter, Ufuk Özkan ve Serkan Kuru’nun başrollerini paylaştığı yerli bir komedi filmi olan Ah Be Birader, birbirlerinden çok farklı bir şekilde hayat yaşayan iki kardeşin hikâyesini anlatıyor.