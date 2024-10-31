Haftanın filmleri: Hangi filmler vizyona girecek? (1 Kasım 2024)
Sinema salonlarında 3'ü yerli 7 film yarın vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Cannes ödülü "Anora" ve Demi Moore'un başrolünde yer aldığı "Cevher" yer alıyor.
0000 KİLOMETRE
Deniz Enyüksek yönetmenliğinde vizyona girecek olan 0000 Kilometre, yolları tekrar aşklarının başladığı İzmir'de kesişen İzmir ve Ege'nin hikayesini konu ediniyor. 3391 Kilometre’yi aşan çift, Paris’te kendilerine bir hayat kurar. Ancak gelen bir telefon onların hayatının değişmesine neden olur. Aldıkları telefondan sonra aralarına yeniden mesafe girmesiyle ikili her şeye en baştan başlar. Hayat tarafından savrulan Ege ve İzmir’in yolu aşklarının başladığı İzmir’de yeniden kesişir. Artık aralarında “Sıfır Kilometre” olan İzmir ve Ege, hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir.