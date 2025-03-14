Haftanın filmleri: Hangi filmler vizyona girecek? (14 Mart 2025)
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, gerilimden animasyona 7 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımı ise Türker Süer'in yönetmen koltuğunda oturduğu Gecenin Kıyısı.
GECENİN KIYISI
Türker Süer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Gecenin Kıyısı" filminde, Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman ve Mert Tümer başrolleri paylaştı.
Dünya prömiyerini Venedik'te gerçekleştiren film, Türkiye'nin politik açıdan çalkantılı bir dönemden geçtiği günlerde kardeşini askeri mahkemeye teslim etmesi gereken bir subayın hikayesini ele alıyor.