Haftanın filmleri: Hangi filmler vizyona girecek? (14 Mart 2025)

AYI KARDEŞLER: KAHRAMANLAR TAKIMI

Heqi Shao ve Lin Yongchang'ın yönettiği "Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı" haftanın bir diğer animasyon filmi olacak.

Çin yapımı film, bir yangında ortadan kaybolan anne ayının aranma hikayesini işliyor.

SİR-AYET 4

Gökhan Arı'nın çektiği, Elif Fatma Baysal, Zeynep Betül Şahin ve Taner Şahin'in rol aldığı korku türündeki "Sir-Ayet 4", hasta bir kadının bakıcılığını yapmaya başlayan genç bir kızın başından geçen olayları konu ediniyor.

ZEROBASEONE: THE FIRST TOUR

Yoondong Oh ve Hamin Kim'in beyaz perdeye taşıdığı "Zerobaseone: The First Tour", ünlü müzik grubu Zerobaseone'ın 2024'ün sonunda gerçekleştirdiği turneyi sinemaseverlerle buluşturuyor.