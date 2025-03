Haftanın filmleri: Hangi filmler vizyona girdi? (7 Mart Cuma 2025)

BU GECE UYKU YOK

Bu Gece Uyku Yok (You Shall Not Sleep Tonight), dolabın içinde bir canavarın gizlendiği kabuslarla boğuşan bir çocuğun hikayesini konu ediniyor. Bir çocuk, dolabın içinde bir canavarın gizlendiği korkunç kabuslarla rahatsız edilir. Rahatlaması için, babası gecenin bir yarısı belirir ve korkularıyla yüzleşmesine yardımcı olur. Ancak çocuk, babasının kaderi ve onu tüketmekle tehdit eden kötü güç hakkındaki gerçekle yüzleşmek zorunda kalarak bu hayaletlerin gerçek doğasını sorgulamaya başlar.