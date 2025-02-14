Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025)

AŞK SADECE BİR AN

Mustafa Kotan yönetmenliğinde vizyona girecek Aşk Sadece Bir An, arkadaşının yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar'ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Hayal’in ailesi, Rüzgar’ın katil olduğuna inanır ve onların ilişkisine izin vermez.

Rüzgar, Hayal’in babası tarafından kızıyla görüşmemesi için tehdit edilse de o, sevdiği kadından vazgeçmez. İlişkileri devam ederken Rüzgar katıldığı motosiklet yarışında kaza yaparak yoğum bakıma kaldırılır. Bu durumu fırsat bilen Hayal’in ailesi kızlarını başka bir şehre götürür. Ancak onların yolu yeniden kesişecektir.