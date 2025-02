Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025)

C TAKIMI 2

Haftanın komedi filmlerinden C Takımı 2, 30 yıldır arkadaş olan "C Takımı"nın devam filmi olarak İstanbul'u terk etmek zorunda kalan ekibin Kastamonu'da yaşadıklarını konu ediniyor. Orhan’ın adamlarından kaçan ekip, kendilerini Elazığ’ın “Fenk” kasabasında mahsur halde bulur. Acımasız ve cimri bir ağa olarak bilinen Murtaza Ağa’nın gözlerden uzak çiftliğine sığınan ekip, geçimlerini sağlamak için çalışmaya başlar. Tam her şey normale dönerken Abdi’nin karısı Neriman’dan gelen bir telefon onların çiftlikten kaçıp, Kastamonu’ya gitmesine neden olur. Ancak giderken Murtaza Ağa’nın parasını çalıp, kızını kaçırırlar.