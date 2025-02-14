Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025)

Sinema salonlarından bu hafta komediden dramaya birçok yapım izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Mustafa Kotan yönetmenliğindeki "Aşk Sadece Bir An", merakla beklenen Marvel filmi "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya" ve komedi türündeki "C Takımı 2" yer alıyor.

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 1

KAPTAN AMERİKA: CESUR YENİ DÜNYA

Haftanın fantastik aksiyon filmlerinden Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World), Kaptan Amerika'nın maceralarını konu ediniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Thaddeus Ross ile tanıştıktan kısa bir süre sonra Kaptan Amerika olarak da bilinen Sam Wilson, kendisini devasa bir uluslararası olayın tam ortasında bulur.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 2

C TAKIMI 2

Haftanın komedi filmlerinden C Takımı 2, 30 yıldır arkadaş olan "C Takımı"nın devam filmi olarak İstanbul'u terk etmek zorunda kalan ekibin Kastamonu'da yaşadıklarını konu ediniyor. Orhan’ın adamlarından kaçan ekip, kendilerini Elazığ’ın “Fenk” kasabasında mahsur halde bulur. Acımasız ve cimri bir ağa olarak bilinen Murtaza Ağa’nın gözlerden uzak çiftliğine sığınan ekip, geçimlerini sağlamak için çalışmaya başlar. Tam her şey normale dönerken Abdi’nin karısı Neriman’dan gelen bir telefon onların çiftlikten kaçıp,  Kastamonu’ya gitmesine neden olur. Ancak giderken  Murtaza Ağa’nın parasını çalıp, kızını kaçırırlar.

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 3

BRIDGET JONES ONUN İÇİN ÇILDIRIYOR

Michael Morris yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın romantik komedi filmi Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor (Bridget Jones: Mad About the Boy), kocasının ölümünün ardından flört piyasasına geri dönen Bridget Jones’un hikayesini konu ediniyor. Artık elli yaşında olan Bridget Jones, sonunda hayatında biraz şans yakaladı. Senarist olarak harika bir işi, babasız da olsa küçük bir ailesi ve ardından yeni bir erkek arkadaşı var. Ama hayatında sorun yaratan tek şey sevgilisinin kendisinden yirmi yaş daha genç olması değil.

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 4

KUTUP KÖPEKLERİ 2

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek animasyon filmi Kutup Köpekleri 2, Kuzey Kutup Bölgesi’nin sevimli kasabası Taigasville’de Swifty, P.B, Jade ve dostlarının yeni macerasını konu ediniyor. Tuhaf liderleri Otto ile bir görevdeyken, Puffinler gizemli bir antik put keşfederler. Farkında olmadan, onun vahşi güçlerini serbest bırakırlar. Tüylü kahramanlar, kaosu evcilleştirmek ve uyumu yeniden sağlamak için eğlenceli bir göreve atılmalıdır.

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 5

HER

Joaquin Phoenix ile Scarlett Johansson'ın başrolünü üstlendiği film, yeniden vizyona giriyor.

Spike Jonze'un yönettiği film, yazar Theodore'un, bir işletim sistemiyle olan alışılmadık ilişkisini anlatıyor.

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 6

ZATONYA:YENİ DÜNYA

Haftanın bir diğer animasyon filmi Zatonya:Yeni Dünya, kendilerini bilmedikleri bir dünyanın içerisinde bulan bir grup insanın yaşadıklarını konu ediniyor. Zatonya, hareketli ve huzurlu bir kasabadır ta ki mucid Sırrı Usta yeni icadıyla yanlışlıkla boyutlar arası bir kapı açana kadar. Kasaba bir anda neon ışıklı, dev gökdelenlerle çevrili olan bu dünyaya dönüşür. Gelecekten geldiğini iddia eden Heymen adında gizemli birinin ortaya çıkmasıyla işler daha da karışır. Kendi dünyalarına dönmek ve tarihlerini korumak için mücadele eden ekip, Sırrı Usta’nın liderliğinde zorlu bir maceraya atılır.

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 7

 AŞK SADECE BİR AN

Mustafa Kotan yönetmenliğinde vizyona girecek Aşk Sadece Bir An, arkadaşının yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar'ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasıyla gelişen olayları anlatıyor.
Hayal’in ailesi, Rüzgar’ın katil olduğuna inanır ve onların ilişkisine izin vermez.

Rüzgar, Hayal’in babası tarafından kızıyla görüşmemesi için tehdit edilse de o, sevdiği kadından vazgeçmez. İlişkileri devam ederken Rüzgar katıldığı motosiklet yarışında kaza yaparak yoğum bakıma kaldırılır. Bu durumu fırsat bilen Hayal’in ailesi kızlarını başka bir şehre götürür. Ancak onların yolu yeniden kesişecektir.

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 8

EMMANUELLE

Audrey Diwan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, iş için Hong Kong'a giden genç bir kadını anlatıyor.

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 9

VARLIK

Steven Soderbergh imzalı "Presence",  banliyödeki bir eve taşınan bir ailenin  yaşadıklarını beyazperdeye taşıyor.

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 10

ZECCAC

Korku türündeki film, küçük bir kasabada öğretmenlik yapan genç bir kızın en yakın arkadaşının ortadan kaybolmasını konu alıyor.

Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025) - 11

YARASALARIN İSTİLASI: DEĞİRMEN

Gani Rüzgar Şavata imzalı film, yarasaların insanlıktan intikam almasını konu alıyor.

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