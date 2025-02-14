Haftanın filmleri: Hangi filmleri vizyona girecek? (14 Şubat 2025)
Sinema salonlarından bu hafta komediden dramaya birçok yapım izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Mustafa Kotan yönetmenliğindeki "Aşk Sadece Bir An", merakla beklenen Marvel filmi "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya" ve komedi türündeki "C Takımı 2" yer alıyor.
KAPTAN AMERİKA: CESUR YENİ DÜNYA
Haftanın fantastik aksiyon filmlerinden Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World), Kaptan Amerika'nın maceralarını konu ediniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Thaddeus Ross ile tanıştıktan kısa bir süre sonra Kaptan Amerika olarak da bilinen Sam Wilson, kendisini devasa bir uluslararası olayın tam ortasında bulur.