Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024)
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, ikisi yerli, 10 yapım izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında ise animasyon türündeki Çılgın Hırsız serisinin yeni filmi ve ödüllü yönetmen Yorgos Lanthimos’un yeni filmi Merhamet Hikayeleri yer alıyor.
ÇILGIN HIRSIZ 4
Çok sevilen Çılgın Hırsız serisinin yeni filmi Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4), Gru ve sadık hizmetkarları minyonların yeni maceralarını konu ediniyor. Gru ve Lucy, kızları Margo, Edith ve Agnes ile birlikte ailenin en küçüğü Gru Junior'ı kucaklarına almalarıyla yeni bir hayata başlarlar. Artık Gru'nun karşısında yeni bir düşmanı vardır; Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina. Gru ve ailesi, yeni düşmanlarıyla karşı karşıya kalınca kaçmak zorunda kalırlar.