Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024)

MERHAMET HİKAYELERİ

Popüler yönetmen Yorgos Lanthimos’un yeni filmi Merhamet Hikayeleri (Kinds of Kindness), hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan, başka bir seçeneği olmayan bir adamın hikayesini üç parçalı bir masal olarak nitelendirilen bir üslupla anlatıyor. Filmde, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ve farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memurunun ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olmak olan, özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadının hayatına odaklanılıyor.