Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024)

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, ikisi yerli, 10 yapım izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında ise animasyon türündeki Çılgın Hırsız serisinin yeni filmi ve ödüllü yönetmen Yorgos Lanthimos’un yeni filmi Merhamet Hikayeleri yer alıyor.

Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024) - 1

ÇILGIN HIRSIZ 4

Çok sevilen Çılgın Hırsız serisinin yeni filmi Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4), Gru ve sadık hizmetkarları minyonların yeni maceralarını konu ediniyor. Gru ve Lucy, kızları Margo, Edith ve Agnes ile birlikte ailenin en küçüğü Gru Junior'ı kucaklarına almalarıyla yeni bir hayata başlarlar. Artık Gru'nun karşısında yeni bir düşmanı vardır; Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina. Gru ve ailesi, yeni düşmanlarıyla karşı karşıya kalınca kaçmak zorunda kalırlar.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024) - 2

HORIZON: AN AMERICAN SAGA - CHAPTER 1

Kevin Costner’in hem oyuncu hem yönetmen hem de senarist olarak görev aldığı Horizon: An American Saga - Chapter 1, İç Savaş'tan önce ve sonrasını kapsayan 15 yıllık bir sürece odaklanıyor. İç Savaş öncesini ve sonrasını kapsayan filmde, Amerika Birleşik Devletleri olmanın gerçekte ne anlama geldiğini keşfetmeye çalışan ailelerin, arkadaşların ve düşmanların, kendisiyle savaş halinde olan bir ülkede yaşadıkları duygusal yolculuk anlatılıyor.

Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024) - 3

MERHAMET HİKAYELERİ

Popüler yönetmen Yorgos Lanthimos’un yeni filmi Merhamet Hikayeleri (Kinds of Kindness), hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan, başka bir seçeneği olmayan bir adamın hikayesini üç parçalı bir masal olarak nitelendirilen bir üslupla anlatıyor. Filmde, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ve farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memurunun ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olmak olan, özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadının hayatına odaklanılıyor.

Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024) - 4

KUM ZAMBAĞI

Mert Turak, Özge Borak ve Orhan Kılıç'ın başrollerini paylaştığı filmi Mehmet Demir Yılmaz yönetti.

Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024) - 5

SPY X FAMİLY CODE: WHITE

Haftanın anime filmi Spy x Family Code: White, aniden görevi değiştirilen bir istihbarat ajanının hikayesini konu ediniyor. “Twilight” kod adlı Loid Forger, Westalian İstihbaratının WISE bölümünde çalışan yetenekli bir istihbarat ajanıdır. Ancak beklenmedik bir anda görevi değiştirilir. Bu sırada Eden Akademisi'nde bir yemek yarışması düzenlenmektedir ve kazanan bir Stella Yıldızı ile ödüllendirilecektir. Lord, Strix Operasyonu'nun ilerlediğini göstermek, WISE ile göreve devam etmek için yarışmayı kazanması için Anya’ya yardım etmeye karar verir.

Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024) - 6

ZUHRUF SAYE

Haftanın korku filmlerinden Zuhruf Saye, karanlık sırlarla dolu geçmişi nedeniyle ölümcül bir kaderle yüzleşmek zorunda kalan Ahmet'in hikayesini konu ediniyor. İhanet, intikam ve lanetin hüküm sürdüğü filmde Kartal, gerçek gücünü keşfetmek için ölümcül bir mücadeleye girişir. Yönetmen koltuğunda Leo Yılmaz'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Derya Şen Akbacak, Sedat Atcılar, Yiğit Yengin, Mehmet Atcılar, Aygül Hanalyyeva gibi isimler yer alıyor.

Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024) - 7

ŞEYTANIN RUHU

Steve Wolsh’ün yazıp yönettiği Şeytanın Ruhu, arkadaşlarıyla evde parti yaparken kendisini korkunç bir kabusun içerisinde bulan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. Tupp ailesinin evi, Aura’ya babası tarafından mezuniyet hediyesi olarak verilir. Hayallerindeki eve kavuşan Aura, heyecanını arkadaşlarıyla paylaşmak için evinde bir parti düzenlemeye karar verir. Ancak eğlenceli başlayan parti, davetsiz misafirlerin ortaya çıkmasıyla kabusa dönüşür.

Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024) - 8

RİZK'İN OĞULLARI 3

Tarek Alarian'ın yönettiği Mısır yapımı filmde, Amr Youssef ile Ahmed Ezz başrolleri paylaştı.

Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024) - 9

KABUSA YOLCULUK

Jeff Seemann imzalı film, altı arkadaşın ünlü korku filmlerinin çekildiği yerlere gitmesiyle başlıyor.

Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (5 Temmuz 2024) - 10

REYHAN

İran yapımı film, kocası cinayetle suçlanan bir kadının hikayesini konu alıyor.

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