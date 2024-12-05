Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (6 Aralık 2024)
Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyondan bilim kurguya 11 film izleyicilerle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Çakallarla Dans 7, yeniden vizyona giren Interstellar ve yıldız kadrosu Hain yer alıyor.
ÇAKALLARLA DANS 7
Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu’dan oluşan başrolleriyle çok beğenilen Çakallarla Dans serisinin yeni filmi Çakallarla Dans 7, bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için İzmir’e giden ekibin yaşadığı maceraları konu ediniyor.
Güzellik yarışmasında kızların kostümleri üzerinde çok sayıda ham pırlantanın bulunması ortalığı karıştırır. Kral Mustafa’nın düzenlediği yarışma, aslında yurt dışı ile gerçekleştireceği ham pırlanta ticaretinin kılıfıdır. Bulduğu pırlantaları ele geçiren Nalan, Çakalların da desteği ile Mustafa’nın krallığını temelinden sarsar.