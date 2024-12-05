Haftanın filmleri: Hangi yapımlar vizyona girecek? (6 Aralık 2024)

YILDIZLARARASI

Christopher Nolan’ın ödüllü filmi Yıldızlararası (Interstellar), yeniden vizyona giriyor. Teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir.

Geçmişte bıraktığı biliminsanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...