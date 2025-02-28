Haftanın filmleri: Oscar'a aday gösterilen yapımlar vizyonda
Sinema salonlarında bu hafta gerilimden aksiyona, dramdan animasyona birçok yapım vizyona girecek. Oscar Ödülleri'ne aday gösterilen Gerçek Acı ve Hala Buradayım gibi yapımlar bugün sinemaseverlerle buluşuyor.
GERÇEK ACI
Senaristliğini ve yönetmenliğini Jesse Eisenberg’in üstlendiği Gerçek Acı (A Real Pain), büyükannelerinin ölümünün ardından köklerini keşfetmek için Polonya'ya gidip, orada bir Holokost turuna katılan iki kuzenin hikayesini konu ediniyor.
David ve Benji, ABD’de yaşayan Yahudiler olarak kökleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Polonya’ya giderler. Birbirlerinden tamamen farklı karakterde olan iki kuzen için bu gezi hiç de kolay olmaz. Büyükannelerinin geçmişine yapılan yolculuk, ikilini duygusal olarak yeniden yakınlaşmasını sağlayacaktır.