Haftanın filmleri: Oscar'a aday gösterilen yapımlar vizyonda

Sinema salonlarında bu hafta gerilimden aksiyona, dramdan animasyona birçok yapım vizyona girecek. Oscar Ödülleri'ne aday gösterilen Gerçek Acı ve Hala Buradayım gibi yapımlar bugün sinemaseverlerle buluşuyor.

Haftanın filmleri: Oscar'a aday gösterilen yapımlar vizyonda - 1

GERÇEK ACI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Jesse Eisenberg’in üstlendiği Gerçek Acı (A Real Pain), büyükannelerinin ölümünün ardından köklerini keşfetmek için Polonya'ya gidip, orada bir Holokost turuna katılan iki kuzenin hikayesini konu ediniyor.

David ve Benji, ABD’de yaşayan Yahudiler olarak kökleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Polonya’ya giderler. Birbirlerinden tamamen farklı karakterde olan iki kuzen için bu gezi hiç de kolay olmaz. Büyükannelerinin geçmişine yapılan yolculuk, ikilini duygusal olarak yeniden yakınlaşmasını sağlayacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri: Oscar'a aday gösterilen yapımlar vizyonda - 2

HALA BURADAYIM

3 dalda Oscar adaylığı bulunan Hâlâ Buradayım (I'm Still Here), Brezilya’nın askeri diktatörlük döneminde kaybolan eski milletvekili Rubens Paiva ve eşinin adalet mücadelesini konu ediniyor. Rubens ve Eunice, beş çocuklarıyla birlikte hareketli bir aile hayatı sürmektedir. Evleri, 1964'ten bu yana askeri diktatörlük altında olan bir ülkede güvenli bir yerdir.

Ancak Rubens iz bırakmadan ortadan kaybolduğunda bu sözde güvenlik çöker. Rejim aniden hayatının merkezine girer ve Eunice yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kalır. Bir anne ve eş olarak ailesini bir arada tutmak ve giderek düşmanlaşan bir ortamda kendini göstermek için harekete geçmek zorunda kalır.

Haftanın filmleri: Oscar'a aday gösterilen yapımlar vizyonda - 3

BREMEN MIZIKACILARI

Film, Bremen'den gelen gezgin müzisyenler olan Trubadur, Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un maceralarını konu ediyor. 


ORMANIN SÜPER KAHRAMANI

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ormanın Süper Kahramanı (Extinction), nesli tükenmekte olan bir orman kaplanının avlandığını öğrenince bir kurtarma görevine çıkan, süper kahramanlara takıntılı bir çocuğun hikayesini konu ediniyor.
Haftanın filmleri: Oscar'a aday gösterilen yapımlar vizyonda - 4

DAİMA SENİNLE

Haftanın bilim kurgu filmlerinden Daima Seninle (Daniela Forever), kız arkadaşının ölümünü kabullenmekte zorlanan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Kazada ölen kız arkadaşının kaybıyla baş etmekte zorlanan bir adam, hayatını onunla yeniden kurmasına olanak tanıyan bir uyku çalışmasına kaydolur.

Haftanın filmleri: Oscar'a aday gösterilen yapımlar vizyonda - 5

EVRENSEL DİL

Fİlm, kültürel sınırları aşarak izleyiciyi sıra dışı bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

Haftanın filmleri: Oscar'a aday gösterilen yapımlar vizyonda - 6

GECE KASABI

Haftanın korku filmlerinden Gece Kasabı, protesto etmek için girdikleri mobilya mağazasında kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulan bir grup aktivistin hikayesini konu ediniyor. Bir grup aktivist, şirketin çevre katliamı uygulamalarını kınamak amacıyla geceleyin büyük bir mobilya mağazasına girer. Ancak gece gözetiminden sorumlu güvenlik ajanı dengesizdir ve "ilkel" avcılığa takıntılıdır. Durum kızışır ve gerçek bir insan avı başlar.

ZOMBİ İSTİLASI

Ellen Adair, Mitzi Akaha ve Jeremy Holm'un rol aldığı film, zombi sürüsü ve militanlar arasında kalan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri: Oscar'a aday gösterilen yapımlar vizyonda - 7

SON BİR NEFES

Son Bir Nefes (Last Breath), Kuzey Denizi’nin dibinde mahsur kalan ekip arkadaşlarını kurtarmaya çalışan dalgıçların hikayesini konu ediniyor. Üç dalgıç dalış çanlarıyla birlikte 90 metrenin üzerindeki derinliğe iner. İlk başta her şey planlandığı gibi gider, ancak daha sonra geminin sisteminin bazı kısımları arızalanır ve dalgıçlardan Chris'in tedarik hattı kopar.

Hayatta olup olmadığı belirsizliğini korurken, gemideki herkes zamana karşı umutsuz bir yarış içinde onu kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapar.

DAHA FAZLA GÖSTER