Haftanın filmleri: Oscar'a aday gösterilen yapımlar vizyonda

HALA BURADAYIM

3 dalda Oscar adaylığı bulunan Hâlâ Buradayım (I'm Still Here), Brezilya’nın askeri diktatörlük döneminde kaybolan eski milletvekili Rubens Paiva ve eşinin adalet mücadelesini konu ediniyor. Rubens ve Eunice, beş çocuklarıyla birlikte hareketli bir aile hayatı sürmektedir. Evleri, 1964'ten bu yana askeri diktatörlük altında olan bir ülkede güvenli bir yerdir.

Ancak Rubens iz bırakmadan ortadan kaybolduğunda bu sözde güvenlik çöker. Rejim aniden hayatının merkezine girer ve Eunice yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kalır. Bir anne ve eş olarak ailesini bir arada tutmak ve giderek düşmanlaşan bir ortamda kendini göstermek için harekete geçmek zorunda kalır.