Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (1 Ağustos 2025)
Sinema salonlarında bu hafta 11 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Liam Neeson'ın başrolünde olduğu "Çıplak Silah" ve Michael Shanks'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Birlikte" yer alıyor.
ÇIPLAK SİLAH
Liam Neeson başrolünde oynadığı "Çıplak Silah", babasının izinden giden Yüzbaşı Frank Drebin Jr'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Akiva Schaffer'in yönetmenliğini üstlendiği komedi ve aksiyon karışımı filmde, Liam Neeson'a Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Liza Koshy, Danny Husto ve Michael Beasley eşlik ediyor.