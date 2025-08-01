Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (1 Ağustos 2025)

ONU GERİ GETİR

"Konuş Benimle" filmiyle büyük çıkış yakalayan yönetmen ikilisi Danny ve Michael Philippou, bu kez daha da sarsıcı bir yapım olan "Onu Geri Getir" ile seyircilerin karşısına çıkacak.

Senaryosunu Danny Philippou ve Bill Hinzman'ın kaleme aldığı film, iki kardeşin yeni koruyucu annelerinin tenha evinde yaşanan esrarengiz olayları konu alıyor.

Başrolde Sally Hawkins'in yer aldığı filmin kadrosu Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton, Stephen Phillips ve Mischa Heywood'tan oluşuyor.