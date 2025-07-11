Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (11 Temmuz 2025)

ASLA BIRAKMA

Oscar ödüllü Halle Berry'nin başrolünde oynadığı "Asla Bırakma", post apokaliptik bir dünyada iki çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan bir kadının gerilim dolu hikayesini konu ediniyor.



Anthony B. Jenkins, Percy Daggs, Matthew Kevin Anderson ve Stephanie Lavigne'nin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alexandre Aja oturuyor.