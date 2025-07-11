Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (11 Temmuz 2025)

Bu hafta 6 yeni film sinemaseverlerle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında James Gunn imzalı "Superman" ve Halle Berry'nin başrolde olduğu "Asla Bırakma" yer alıyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (11 Temmuz 2025) - 1

SUPERMAN

ABD'li yönetmen James Gunn'ın "Superman" filmi beyaz perdede yerini alacak.

"Superman" efsanesini bugünün dünyasına taşıyan, sosyal medya ve yapay zeka unsurlarına bolca yer veren Gunn, serinin devam filminde sinemaseverleri aksiyon, mizah ve duyguyla örülmüş bir hikayeye davet ediyor.

"Superman" karakterine David Corenswet'in hayat verdiği filmde, "Lois Lane" rolünde Rachel Brosnahan, "Lex Luthor" rolünde ise Nicholas Hoult yer alıyor.

"Yukarı Bak" sloganıyla yola çıkılan filmin oyuncu kadrosunda, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo ve Sara Sampaio da bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (11 Temmuz 2025) - 2

ASLA BIRAKMA

Oscar ödüllü Halle Berry'nin başrolünde oynadığı "Asla Bırakma", post apokaliptik bir dünyada iki çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan bir kadının gerilim dolu hikayesini konu ediniyor.

Anthony B. Jenkins, Percy Daggs, Matthew Kevin Anderson ve Stephanie Lavigne'nin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alexandre Aja oturuyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (11 Temmuz 2025) - 3

DÜĞÜN EVİ

Haftanın yerli komedi filmi "Düğün Evi", Bursa'da bir sahil kasabasında yaşayan ve birbirini seven iki gencin evlenmek istemeleri sürecinde yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Durul Bazan, Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun, Gizem Arıkan, Hakan Bulut, Hacı Ahmet Ak, Zeynep Gülmez, Burak Satıbol ve Ayhan Taş'ın rol aldığı filmi Kamil Çetin yönetti.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (11 Temmuz 2025) - 4

GERÇEK ÖTESİ

Alkan Avcıoğlu yönetmenliğinde tamamı yapay zekayla üretilen ilk uzun metraj belgesel film "Gerçek Ötesi", teknolojinin insan hayatı üzerindeki etkisini ve gerçeklik algısının nasıl değiştiğini sorgulamayı amaçlıyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (11 Temmuz 2025) - 5

KAPTAN SABERTOOTH: KAYIP HAZİNENİN PEŞİNDE

Are Austnes, Yaprak Morali ve Rasmus A. Sivertsen'ın yönettiği "Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde", Kaptan Sabertooth'un gemisinin en değerli simgesi kaybolunca, arkadaşlarıyla gizemli bir kontesin peşine düşmesini konu ediniyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (11 Temmuz 2025) - 6

EN DEĞERLİ HEDİYE

Michel Hazanavicius'un anime filmi "En Değerli Hediye", Polonya'nın derin bir ormanında yaşayan çocuksuz çiftin, tren yolculuğu sırasında hayatlarını değiştiren gizemli bir paketin düşüşüne tanık olmasını anlatıyor.

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