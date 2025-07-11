Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (11 Temmuz 2025)
Bu hafta 6 yeni film sinemaseverlerle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında James Gunn imzalı "Superman" ve Halle Berry'nin başrolde olduğu "Asla Bırakma" yer alıyor.
SUPERMAN
ABD'li yönetmen James Gunn'ın "Superman" filmi beyaz perdede yerini alacak.
"Superman" efsanesini bugünün dünyasına taşıyan, sosyal medya ve yapay zeka unsurlarına bolca yer veren Gunn, serinin devam filminde sinemaseverleri aksiyon, mizah ve duyguyla örülmüş bir hikayeye davet ediyor.
"Superman" karakterine David Corenswet'in hayat verdiği filmde, "Lois Lane" rolünde Rachel Brosnahan, "Lex Luthor" rolünde ise Nicholas Hoult yer alıyor.
"Yukarı Bak" sloganıyla yola çıkılan filmin oyuncu kadrosunda, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo ve Sara Sampaio da bulunuyor.