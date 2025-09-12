Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (12 Eylül 2025)

TEHLİKELİ BÖLGE

Büyük Taarruz öncesi bir askeri görev ile bilinmeyen bir uzaylı tehdidini işleyen tarihi bilim kurgu filmi "Tehlikeli Bölge", dram ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.



Kurtuluş Savaşı döneminde askerlerin yaşadığı zorlukları ve karşılaştıkları yenilikçi düşmanı odağına alan film, Büyük Taarruz'a 3 gün kala Başkumandan Mustafa Kemal'in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin hikayesini konu alıyor.



Anadolu ve Rumeli'nin farklı yörelerinden askerlerin korkuları, çatışmaları ve insan hikayelerinin seyirciye sunulacağı filmde savaşın gerçekçiliği ile verilen mücadele yansıtılıyor.



Yapımcılığını Serkan Semiz'in üstlendiği filmi Ramazan Ekmekçi yönetti. Kadir Parlak, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir ise filmde başrolleri paylaştı.