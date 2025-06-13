Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (13 Haziran 2025)

Sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımları arasında animasyon türündeki Ejderhanı Nasıl Eğitirsin ve romantik komedi türündeki Tam Bana Göre yer alıyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (13 Haziran 2025) - 1

GENÇ WERTHER'İN ACILARI

Yönetmen koltuğunda Jose Avelino Gilles Corbett Lourenco'nun oturduğu "Genç Werther'in Acıları" filmi, Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe'nin aynı isimli kitabından sinemaya uyarlandı.

Romantik komedi türündeki filmde, Douglas Booth, Alison Pill ve Patrick J. Adams başrolleri paylaşıyor.

Film, genç yazar Werther'in yaşadığı ilişkileri konu ediniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (13 Haziran 2025) - 2

TAM BANA GÖRE

Romantik komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Tam Bana Göre" filminin oyuncu kadrosunda, Pedro Pascal, Dakota Johnson ve Chris Evans yer alıyor.

Yönetmenliğini Celine Song'un üstlendiği yapım, New York'ta yaşayan genç ve hırslı çöpçatan Lucy'nin hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (13 Haziran 2025) - 3

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN

Yönetmenliğini Dean DeBlois'nin üstlendiği, 2010 yapımı macera, aile, fantastik ve dram türündeki "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" sinemaseverlerle buluşuyor.

Animasyon türündeki film, Berk Adası'nda Vikingler ile ejderhaların nesiller boyu süren amansız düşmanlığını ve yaralı ejderha Dişsiz ile dostluk kurarak adanın kaderini değiştiren genç Hıçkıdık'ın maceralarını işliyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (13 Haziran 2025) - 4

BOZZO IN THE WOODS

Korku ve gerilim türündeki "Bozzo in the Woods" filmi binlerce yıldır gizli tutulan ölüleri diriltme gücüne sahip "Lazarus" adlı karanlık gücün kontrolden çıkmasını ve kendilerini ölümcül çatışmanın ortasında bulan kampçıların hikayesini anlatıyor.

Başrollerini Ender Saban ve Engin Can Özdemir'in paylaştığı filmin yönetmenliğini Ömer Sarı üstleniyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (13 Haziran 2025) - 5

SÜPER KÖPEKLER YAZ MACERALARI

Haftanın animasyon türündeki diğer filmi "Süper Köpekler Yaz Maceraları"nın yönetmen koltuğunda Elena Galdobina oturuyor.

Yapım, süper köpekler Cino, Aleks, Esila, Lisa ve Aliş'in yaz tatilini nasıl geçirdiklerine odaklanıyor.

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