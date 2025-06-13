Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (13 Haziran 2025)
Sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımları arasında animasyon türündeki Ejderhanı Nasıl Eğitirsin ve romantik komedi türündeki Tam Bana Göre yer alıyor.
GENÇ WERTHER'İN ACILARI
Yönetmen koltuğunda Jose Avelino Gilles Corbett Lourenco'nun oturduğu "Genç Werther'in Acıları" filmi, Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe'nin aynı isimli kitabından sinemaya uyarlandı.
Romantik komedi türündeki filmde, Douglas Booth, Alison Pill ve Patrick J. Adams başrolleri paylaşıyor.
Film, genç yazar Werther'in yaşadığı ilişkileri konu ediniyor.