Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (13 Haziran 2025)

BOZZO IN THE WOODS

Korku ve gerilim türündeki "Bozzo in the Woods" filmi binlerce yıldır gizli tutulan ölüleri diriltme gücüne sahip "Lazarus" adlı karanlık gücün kontrolden çıkmasını ve kendilerini ölümcül çatışmanın ortasında bulan kampçıların hikayesini anlatıyor.



Başrollerini Ender Saban ve Engin Can Özdemir'in paylaştığı filmin yönetmenliğini Ömer Sarı üstleniyor.