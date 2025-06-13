Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (13 Haziran 2025)

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN

Yönetmenliğini Dean DeBlois'nin üstlendiği, 2010 yapımı macera, aile, fantastik ve dram türündeki "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" sinemaseverlerle buluşuyor.



Animasyon türündeki film, Berk Adası'nda Vikingler ile ejderhaların nesiller boyu süren amansız düşmanlığını ve yaralı ejderha Dişsiz ile dostluk kurarak adanın kaderini değiştiren genç Hıçkıdık'ın maceralarını işliyor.