Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (21 Mart 2025)
Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.
LEE
Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet ile Andy Samberg, Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Noemie Merlant ve Josh O'Connor'un rol aldığı "Lee", ikinci kez beyazperdede yer alacak.
Ellen Kuras'ın yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki film, İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş muhabirliği yapan fotoğrafçı ve model Lee Miller'ın sıra dışı yolculuğunu ele alıyor.