Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (22 Ağustos 2025)
Türkiye'deki sinema salonlarında 9 film vizyona giriyor. Christopher Nolan imzalı "Batman Başlıyor" yıllar sonra yeniden seyircisiyle buluşuyor.
GÜLİZAR YOL AYRIMI
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sercan Muhammet'in üstlendiği "Gülizar Yol Ayrımı" filmi, dram ve polisiye türünü sevenleri sinema salonlarına bekliyor.
İlker Aksum, Cemal Hünal ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı film, yıllar sonra yaşadığı köye gelip, geçmişin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor.