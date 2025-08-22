Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (22 Ağustos 2025)

GÜLİZAR YOL AYRIMI

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sercan Muhammet'in üstlendiği "Gülizar Yol Ayrımı" filmi, dram ve polisiye türünü sevenleri sinema salonlarına bekliyor.



İlker Aksum, Cemal Hünal ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı film, yıllar sonra yaşadığı köye gelip, geçmişin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor.