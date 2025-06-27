Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (27 Haziran 2025)

ALTINA HÜCUM

Charles Chaplin'in başrolde olduğu klasik sessiz komedi "Altına Hücum" (The Gold Rush) filmi, altın aramak için yola koyulan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini de Chaplin'in üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Altın aramak için Klondike altın madenleri bölgesine giden The Tramp, burada çeşitli insanlık dramıyla ve zorluklarla karşılaşır. Kötü hava koşulları nedeniyle bir kulübede başka bir altın arayıcısı ve kaçak bir mahkumla yolları kesişen Şarlo kısa zamanda trajik olaylara şahit olur. Bu esnada insanoğlunun hırslı ve maddi yönlerini hayretle keşfeden Şarlo, sonunda altın madenleri bölgesine eriştiğinde artık bir maden işçisi olmak istemediğine karar verir."