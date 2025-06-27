Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (27 Haziran 2025)
Sinema salonlarında bu hafta 8 yeni film sinemaseverlerle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı "F1" ve korku türündeki "Megan 2.0" yer alıyor.
F1
Oscarlı oyuncu Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı, ünlü yönetmen Joseph Kosinski imzalı "F1", eski bir Formula 1 pilotunun, zor durumdaki bir takımı yeniden ayağa kaldırmasını ve yetenekli bir genç sürücüye rehberlik etmesini konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Pitt'in yanı sıra Kerry Condon ve Javier Bardem gibi yıldız isimler de yer aldı.