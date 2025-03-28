Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (28 Mart 2025)

Bu haftanın en dikkat çeken yapımları arasında Jack Quaid'in başrolünü üstlendiği Acıya Yer Yok ve komedi türündeki Ayakçı yer alıyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (28 Mart 2025) - 1

ACIYA YER YOK

Aksiyon ve gerilim türündeki Acıya Yer Yok, nadir görülen bir genetik bozuklukla doğan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Sıradan bir hayat yaşayan Nate Caine, San Diego'daki bir bankada şube müdür yardımcısı olarak çalışır. Bankada gerçekleşen saldırıda meslektaşı Sherry kaçırılınca Nate, tehlikeli bir kurtarma görevine girişmekten başka seçenek görmez. Nate, nadir görülen kalıtsal bir hastalık nedeniyle acıyı hissedememektedir.

Bu özel güç, Nate'e kendisi için önemli olan kadının hayatını kurtarmak için tüm engelleri aşma cesaretini verir.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (28 Mart 2025) - 2

AYAKÇI

Mustafa Kotan yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın yerli komedi filmlerinden Ayakçı, bir yanlışlık sonucu yanlış paketi teslim almasıyla macera dolu bir yolculuğa çıkan bir adamın hikayesini konu ediniyor.

Kargo dağıtımı sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırılan Hayri, orada karşılaştığı bir adamın kendisini başkasıyla karıştırması sonucu yasadışı bir paket alır. Bu yanlış anlaşılmayı fırsata çevirmek isteyen Hayri, vakit kaybetmeden yola koyulur. Yolda karşılaştığı Serkan ve paketi almak için peşlerine takılan ayakçılarla, eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.  

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (28 Mart 2025) - 3

AKILLI TAVŞAN MOMO: BÜYÜK TAKİP

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek animasyon filmi Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, keman virtüözü Yumi'yi kurtarmak için dostlarıyla birlikte tehlikelerle dolu bir maceraya atılan Momo'nun hikayesini konu ediniyor. Şarkılı Orman’ın sevimli sakinlerinin huzurlu hayatı, ormana iki kötü niyetli insanın izinsiz girişiyle kesintiye uğrar. Kötü niyetli insanlar sevimli keman virtüözü Yumi’yi kaçırıp onu satmaya çalışır. Bu durum üzerine Momo, sadık dostlarıyla birlikte Yumi’yi kurtarmak için tehlikelerle dolu bir maceraya atılır.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (28 Mart 2025) - 4

ÜÇ HARFLİLER:  FAL

Film, ailesinin taşradaki evine gittiğinde kendisini korkunç olayların içerisinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. İrem, üniversiteyi bitirdikten sonra, başına geleceklerden habersiz taşrada yaşayan ailesinin yanına geri döner. İrem’in dönüş gecesi, anneannesi Mukaddes’in aniden ölmesiyle evde açıklanması zor tuhaflıklar baş gösterir. Evin duvarları karanlık bir gerçeği fısıldamaktadır…

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (28 Mart 2025) - 5

KOVBOY ÇOCUKLAR

Kovboy Çocuklar (Buffalo Kids), kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulan iki kardeşin hikayesini konu ediniyor. İrlandalı iki kardeş okyanus gemisiyle New York'a gider ve kendilerini bir yetim treninde vahşi, ülke çapında bir yolculukta bulurlar. Merak, arkadaşlık ve takım çalışmasıyla beslenen tehlikeli ve keşif dolu arayışları onları yürek ısıtan ve eğlenceli bir yuva arayışında sinsi kötü adamlarla, beklenmedik kahramanlarla ve şaşırtıcı maceralarla karşılaştıracaktır.

TAY 3: ENDÜLÜS

Nurullah Yeniha imzalı film bir tayın, dostlarıyla birlikte bu kez Endülüs topraklarında yaşadığı maceraları anlatıyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (28 Mart 2025) - 6

IMAGINE DRAGONS: LIVE

Vincent Adam Paul yönetmenliğinde vizyona gelecek Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl, Grammy ödüllü müzik grubu Imagine Dragons'un Hollywood Bowl'da LA Film Orchestra ile birlikte verdiği konserin kaydını seyirciyle buluşturuyor.

Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (28 Mart 2025) - 7

BATUR TİMİ

Serkan Döner'in yönetmenliğini yaptığı filmde Cahit Kayaoğlu, Selçuk Kılıç, Ali Yerlikaya, Özlem Gezgin rol alıyor.

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