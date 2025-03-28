Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (28 Mart 2025)

ACIYA YER YOK

Aksiyon ve gerilim türündeki Acıya Yer Yok, nadir görülen bir genetik bozuklukla doğan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Sıradan bir hayat yaşayan Nate Caine, San Diego'daki bir bankada şube müdür yardımcısı olarak çalışır. Bankada gerçekleşen saldırıda meslektaşı Sherry kaçırılınca Nate, tehlikeli bir kurtarma görevine girişmekten başka seçenek görmez. Nate, nadir görülen kalıtsal bir hastalık nedeniyle acıyı hissedememektedir.

Bu özel güç, Nate'e kendisi için önemli olan kadının hayatını kurtarmak için tüm engelleri aşma cesaretini verir.