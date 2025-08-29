Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (29 Ağustos 2025)

JAWS

Yönetmen Steven Spielberg'in 1975'te çektiği "Jaws", yapımın 50'nci yılı anısına yeniden beyaz perdede olacak.



Roy Scheider, Robert Shaw ve Richard Dreyfuss gibi isimlerin oynadığı film, Long Island açıklarında devasa katil köpek balığının kaosa neden olması sonrası canavarı avlamak için bir araya gelen yerel polis şefi, deniz biyoloğu ve deneyimli denizcinin hikayesini anlatıyor.