Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (29 Ağustos 2025)
Bu hafta 12 film vizyona girecek. Darren Aronofsky imzalı "Suçüstü" ve Benedict Cumberbatch ile Olivia Colman'ın başrolleri paylaştığı "Güller" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.
SUÇÜSTÜ
Austin Butler'ın Zoe Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Regina King, Bad Bunny ve Yuri Kolokolnikov ile oynadığı "Suçüstü" izleyicilerle buluşacak.
Akademi Ödülü adayı Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini üstlendiği film, New York'un karanlık sokaklarında geçen nefes kesici hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.