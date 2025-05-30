Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (30 Mayıs 2025)
Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korkudan gerilime 9 film vizyona girecek. Haftanın önce çıkan yapımları arasında Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" ve Jackie Chan'in başrolünü üstlendiği "Karate Kid: Efsane Dövüşçüler" yer alıyor.
FENİKE PLANI
Wes Anderson'ın, Roman Coppola ile yazdığı senaryodan sinemaya uyarladığı "Fenike Planı", Zsa-zsa Korda ve kızının, Avrupa'da büyüyen karanlık bir casusluk komplosuna karışmalarını konu ediniyor.
Film, Benicio Del Toro, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Bill Murray, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Michael Cera ve Hope Davis gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.