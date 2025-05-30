Haftanın filmleri: Vizyona giren yapımlar (30 Mayıs 2025)

KARATE KİD: EFSANE DÖVÜŞÇÜLER

Jackie Chan, Ralph Macchio ve Ben Wang'ın başrolünde yer aldığı, Jonathan Entwistle'nin filmi "Karate Kid: Efsane Dövüşçüler", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Sinema tarihinin iki unutulmaz karakterinin bir araya geldiği filmde Ralph Macchio'nun "Daniel LaRusso"su ve Jackie Chan'in "Bay Han"ı, bu kez aynı hikayenin parçası olarak beyaz perdede buluşacak.

Geçmişin öğretileri ve bugünün mücadeleleri arasında köprü kurmayı amaçlayan yapım, yalnızca bir dövüş sanatları anlatısını değil aynı zamanda değişen dünyada yolunu arayan genç bir öğrencinin hikayesini odağına alıyor.