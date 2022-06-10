Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022)

Haberler - Anadolu Ajansı | 10.06.2022 - 08:59

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022) - 1

Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World Dominion)

Jurassic World serisinin devam filmi olan Jurassic World: Hakimiyet izleyicilere 146 dakikalık bir macera ve aksiyon tutkusu yaşatıyor. Colin Trevorrow’ın yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Sam Neill, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt başrolleri paylaşıyor. Filmde, Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin sonunda tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı başaran dinozorların insanlarla yaşadığı dönem anlatılıyor. 

Jurassic World: Hakimiyet fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022) - 2

Şerr-i Cin

Yaşadığı talihsiz olay sonrası bir kadının cin kabileleriyle olan mücadelesini konu edinen filmin kadrosunda, Buse Sevindik, Bülent Aydoslu, Cansu Orhan ve Onur Çimen yer alıyor.

Şerr-i Cin fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022) - 3

Köşk-ü Ammar

Osman Moustafa’nın yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi Köşk-ü Ammar, bir reklam ajansının ofis olarak kiraladığı köşkte yaşanan olayları konu ediniyor. Bahçesinde mezar taşı olan ve yaralı yüzlü bir bekçisi bulunan köşk, kirası uygun olduğu için ajans tarafından kiralanıyor. Ancak kutlamalarla birlikte çalışanların uygunsuz davranışları korkunç olayların başlamasına neden oluyor. 

Köşk-ü Ammar fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022) - 4

Issız Ev 

Alison Brie, Dan Stevens, Sheila Vand, Jeremy Allen White ve Toby Huss oyuncu kadrosuyla vizyona giren Issız Ev (The Rental), Dave Franco yönetmenliğinde izleyicilerle buluşuyor. Film, hafta sonu kaçamağı yapmak için ev kiralayan iki çiftin başına gelen korkunç olayları konu ediyor. 

 Issız Ev fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022) - 5

Masumlar (The Innocents)

Gerilim ve dram türündeki Masumlar (The Innocents), çocukların dehşet verici gizli dünyalarına bir yolculuk yapıyor. Filmde, 11 ve 9 yaşında olan iki kız kardeşin, aileleriyle birlikte yeni taşındıkları sitede edindikleri yeni arkadaşlarının garip doğaüstü güçleri yüzünden tehlikeli bir hal alan hikayesi anlatılıyor.

Masumlar fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022) - 6

Aşk Engel Tanımaz

Çöp toplayarak geçinen Ömer ile tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Hürrem'in hikayesini anlatan filmin kadrosunda, Ömer Aslan, Kardelen Saray, Tevfik Cemal İnceoğlu, Banu Bakikuşağı Çabar ve Emin Özbek yer alıyor.

Aşk Engel Tanımaz fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022) - 7

Mutlu Oyuncak Dükkanı

Hem çocukların hem de animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Mutlu Oyuncak Dükkanı, mutlu oyuncak dükkanında hayatını sürdüren Kıpır'ın, yolunu kaybetmiş bir başka oyuncak Zıpzıp Tavşan'a evine geri dönebilmesi için yardım etmesini konu ediniyor.

Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022) - 8
Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022) - 9

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