Haftanın Fimleri (10 Haziran 2022)

Köşk-ü Ammar

Osman Moustafa’nın yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi Köşk-ü Ammar, bir reklam ajansının ofis olarak kiraladığı köşkte yaşanan olayları konu ediniyor. Bahçesinde mezar taşı olan ve yaralı yüzlü bir bekçisi bulunan köşk, kirası uygun olduğu için ajans tarafından kiralanıyor. Ancak kutlamalarla birlikte çalışanların uygunsuz davranışları korkunç olayların başlamasına neden oluyor.