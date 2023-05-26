Haftanın yeni filmleri (26 Mayıs 2023)

Rob Marshall’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid), çok sevilen küçük deniz kızı masalına farklı bir bakış açısı getiriyor. İnsan olmak isteyen ve denizin ötesindeki dünyayı öğrenmek isteyen küçük deniz kızı Ariel’in hikayesini konu edinen film, Ariel’in aşık olması ve karada yaşayabilmek için cadıyla anlaşma yapması yüzünden karmaşık bir hal alır.
Victoria Grace Borrello, Steve Larkin ve Jon Meggison’lu oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Şeytan Ayini (Conjuring: The Beyond), yaşadığı uyku probleminden kurtulmaya çalışan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Bir araştırma grubuna katılan Wanda, bir süre sonra bazı danışanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark eder. Çok geçmeden de kendisini korkunç bir kabusun içinde bulur.
Korku filmi tutkunlarını sinemalara çekecek Cin Hikayeleri Kayıp Bebek, eski bir doğumhanede yaşanan gizemli olayları araştıran bir grup insanın yaşadıklarını konu ediniyor. Filmde, Anadolu’daki gizemli olayları araştıran bir TV programı ekibinin katıldıkları bir cin çıkarma ayini sonrasında aldıkları çağrıyı araştırmak üzere Zonguldak’a gitmeleri ve Fransızlardan kalma eski bir doğumhaneye ulaşmaları anlatılıyor.
Animeseverlerin ilgisini çekecek Suzume no tojimari, bir felaketin ardından ortaya çıkarak daha büyük yıkıma yol açan kapıları kapatmaya çalışan 17 yaşındaki Suzume’nin olgunlaşma hikâyesini konu alıyor. Kyushu'nun sakin bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Suzume, yolda "bir kapı arayan" genç bir adamla tanışır. Çıktıkları yolculukta bir süre sonra Japonya'nın her yerindeki kapılar ardı ardına açılmaya başlar. Ancak açılan kapılar, diğer tarafta yer alan felaketi engellemek için kapatılmalıdır ve bu görev Suzume’den başkasına ait değildir.
Gina Gammell ve Riley Keough’un izleyiciyi 1 saat 54 dakikalık bir dram buhranına sürükleyen Savaş Atı (War Pony), aidiyet arayışında olan iki gencin hayatına odaklanıyor. Film, kısa yoldan başarıya ulaşmanın yollarını arayan 23 yaşındaki Bill ve kendisini babasına kanıtlamak için çabalayan 12 yaşındaki Matho’nun kendilerine düşman olan bir toplumda aidiyet arayışını anlatıyor.
Kemal Öğün’ün senaristliğini yaptığı, Bülent Terzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu İşaretliler: Kurban, kapısında bulduğu kediyi evine aldıktan sonra gittikçe tuhaflaşan olaylar yaşayan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Zengin bir ailenin ilgiye muhtaç tek çocuğu olan Simge, vokalistlik yapar ve sevgilisiyle birlikte barda sahne alır ancak hayatı evine aldığı bir kediyle hayatı değişecektir.
Haftanın yerli komedi filmi “Kaygısız Baş”ın yönetmenliğini Taha Ulukaya üstlendi.
Bir gencin İstanbul’daki işinden kovulup memleketi Kapadokya’ya dönmesi sonrası gelişen olayları konu edinen yapımda Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün, Turgay Tanülkü ve Burak Satıbol rol aldı.