Haftanın yeni filmleri (26 Mayıs 2023)

Suzume no tojimari

Animeseverlerin ilgisini çekecek Suzume no tojimari, bir felaketin ardından ortaya çıkarak daha büyük yıkıma yol açan kapıları kapatmaya çalışan 17 yaşındaki Suzume’nin olgunlaşma hikâyesini konu alıyor. Kyushu'nun sakin bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Suzume, yolda "bir kapı arayan" genç bir adamla tanışır. Çıktıkları yolculukta bir süre sonra Japonya'nın her yerindeki kapılar ardı ardına açılmaya başlar. Ancak açılan kapılar, diğer tarafta yer alan felaketi engellemek için kapatılmalıdır ve bu görev Suzume’den başkasına ait değildir.