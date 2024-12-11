Haldun Dormen 70. sanat yılını kutladı

Dormen ile 44 yıllık dostluğu olduğunu dile getiren Evgin, "1980'den bugüne dostuz. Ona sağlık ve huzurlu yıllar diliyorum. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın bir aşk teması vardı. Hep öyle kaldı. Atatürk'ün sahneye çıkarttığı ilk Müslüman kadın sanatçı Bedia Muvahhit, belki 10 kez gelmişti oyunumuza." ifadelerini kullandı.

-"BU AKŞAM SAHNEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DEĞERLİ OYUNCULARIN HEPSİ DORMEN'İN ÖĞRENCİSİ"

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Göksel Kortay, 7-8 kişilik dost grubuyla seyahat ettiklerini, o gezilerin her zaman keyifli geçtiğini dile getirdi. Dormen ile anılarını paylaşan Kortay, Londra'da gerçekleşen "Dünya Tiyatro Festivali"nde sahne alma sürecine de değindi.

Kortay, Dormen'in gençlere verdiği öneme değinerek, "Gençlere olan merakı, ilgisi, onları yetiştirmek istemesi, onlarla çalışması... Bu akşam sahnede gördüğümüz değerli oyuncuların hepsi Haldun Dormen'in öğrencisi. Kuşlar müzikalinin bestecisi Terry Davies aramızda. O zaman genç bir yabancı besteci arıyordu. Bize Londra'dan bir müzisyen yolladılar. Kuşları besteledi. Şimdi dünya çapında bir orkestra şefi, besteci ve aranjör oldu. Hollywood, İngiltere ve Almanya koşuşturması arasında buraya geldi. 40 yıldır dostuz, çok vefalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Geceye katılan isimler arasında İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, Rahmi Koç, Müjdat Gezen, Halil Ergün, Meltem Cumbul, Mehmet Turgut, Ayşe Kökçü, Salih Güney, Tilbe Saran, Işıl Kasapoğlu, Betül Arım, Nedim Saban, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, Neslihan Yeldan, Mert Turak, Atılgan Gümüş, Yosi Mizrahi, Fırat Tanış ve Dormen Akademisi öğrencileri yer aldı.

Oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer "Jekyll and Hyde" ile "Sokak Kızı Irma", Halit Ergenç ise "Sen ve Ben" isimli şarkıyı gecede yorumladı.