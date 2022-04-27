Halsey sağlık sorunları nedeniyle müziği bırakmak zorunda kalabilir

Haberler - ntv.com.tr | 27.04.2022 - 15:23 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 15:36
Dünyaca ünlü pop şarkıcı Halsey, sağlık sorunları nedeniyle zor günlerden geçiyor. Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan şarkıcı, sosyal medya hesabından mücadele ettiği sağlık problemleri nedeniyle müziğe ara verebileceğini duyurdu.
Oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan Halsey, sosyal medya hesabında *Endometriozis (Çikolata Kisti) ile uzun bir süredir mücadele ettiğini paylaştı. 27 yaşındaki şarkıcı vücudunun kendisine karşı koyduğunu bir noktada durmak zorunda kalabileceğini belirtti.
Şarkıcı paylaşımında ''Her şeyi normal bir şekilde devam ettirmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Grammy Ödülleri'ni veya Coachella'yı... Fakat vücudum güçlü bir şekilde karşı çıkıyor ve yavaşlamamı ya da gerçekten de durmamı talep ediyor" dedi.
"Kronik hastalığın karmaşık bir gizem” ifadesini kullanan genç şarkıcı, eğer bir süre ortalarda görünmezse bunu kişisel algılanmamasını ve kendisi için en iyisini yapmaya çalıştığının bilinmesini istiyor.
Yakın zamanda 2022 Grammy Ödülleri'ne katılan Halsey, törenden üç gün önce ameliyat olduğunu açıklamıştı. Kırmızı halıda hala dikişlerinin olduğunu belirten şarkıcı, “Kırılgın ama heyecanlıyım” ifadelerini kullanmıştı.
Türk kültürüne aşina olduğunu ve Türkçe öğrenmeye başladığını sıkça dile getiren sanatçının 3 Eylül'de Türkiye'de konser vermesi bekleniyor. Son albümü If I Can’t Have Love, I Want Power'ı müzikseverlere sunan Halsey, hamilelik ve doğum sürecinden sonra ilk defa turneye çıkacak.
*ENDOMETRİOZİS NEDİR?
Toplumda daha çok bilinen adıyla ‘çikolata kisti’, rahim içini oluşturan ve endometrium olarak adlandırılan dokunun bu bölge dışında bulunması durumu olarak tanımlanıyor. Ülkemizde üreme çağındaki her 10 kadından 1’i, bir başka deyişle 2 milyon kadın endometriozis hastalığıyla mücadele ediyor.
Pek çok hastalıkla ortak belirtilere sahip olması, kimi hastalarda sinsi ilerlemesi ve yıllık rutin kontrollerin ihmal edilmesi nedeniyle tanı konulması 7 yılı bulabiliyor.