Halsey Türk hayranlarına teşekkür etti: Burası benim evim gibi

Haberler - ntv.com.tr | 06.09.2022 - 07:35
Dünyaca ünlü pop şarkıcı Halsey, 3 Eylül Cumartesi günü Türkiye’de hayranlarıyla buluştu.
Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ve Türkçe paylaşımlar yapan şarkıcının konseri merakla bekleniyordu.
Küçükçiftlik Park’ta binlerce kişiyle buluşan Halsey, konser esnasında Türkçe konuşarak “Uzun süre bekledim” dedi.
Konserin ardından Halsey, dün sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayımladı.
27 yaşındaki şarkıcı, İngilizce olarak, "İstanbul'da yaklaşık 20 bin kişi vardı. Şoktayım. En sevdiğim şehirlerden birinde ilk konserimi kapalı gişe yaptığınız için teşekkür ederim. Harikaydınız" diye yazdıktan sonra, Türkçe, "Burası benim evim gibi" mesajını yazdı.
Alev Aydın'la birliteliğinden Ender Ridley adını verdiği 1 yaşında bir oğlu olan Halsey, Türkçe öğrenmeye çalıştığını her fırsatta dile getiriyor. Halsey, İstanbul konserinde de hayranlarına, “Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” sözleriyle hitap etti.
Konserde Türkçe konuşmaya devam eden yıldız havadan dert yanarak “Çok sıcak” dedi.
İstanbul'a konser vermeye davet üzerine değil, kendi isteğiyle geldiğini belirten Halsey, "Ben hayranlarımı tanıyorum" dedi.
Öte yandan şarkıcı, sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.