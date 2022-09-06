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Halsey Türk hayranlarına teşekkür etti: Burası benim evim gibi

Haberler - ntv.com.tr | 06.09.2022 - 07:35

Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan ve Türkçe öğrenmeye başlayan Amerikalı şarkıcı Halsey, İstanbul konseri sonrası sosyal m edyadan teşekkür mesajı yayımladı. Ünlü şarkıcı Türkçe olarak, "Burası benim evim gibi" notunu yazdı.

Halsey Türk hayranlarına teşekkür etti: Burası benim evim gibi - 1

Dünyaca ünlü pop şarkıcı , 3 Eylül Cumartesi günü Türkiye’de hayranlarıyla buluştu. 

Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ve Türkçe paylaşımlar yapan şarkıcının konseri merakla bekleniyordu.

Küçükçiftlik Park’ta binlerce kişiyle buluşan , konser esnasında Türkçe konuşarak “Uzun süre bekledim” dedi.

Konserin ardından , dün sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayımladı.

Halsey Türk hayranlarına teşekkür etti: Burası benim evim gibi - 2

"BURASI BENİM EVİM GİBİ"

27 yaşındaki şarkıcı, İngilizce olarak, "İstanbul'da yaklaşık 20 bin kişi vardı. Şoktayım. En sevdiğim şehirlerden birinde ilk konserimi kapalı gişe yaptığınız için teşekkür ederim. Harikaydınız" diye yazdıktan sonra, Türkçe, "Burası benim evim gibi" mesajını yazdı.

Halsey Türk hayranlarına teşekkür etti: Burası benim evim gibi - 3

KONSERDE DE TÜRKÇE KONUŞTU

Alev Aydın'la birliteliğinden Ender Ridley adını verdiği 1 yaşında bir oğlu olan Halsey, Türkçe öğrenmeye çalıştığını her fırsatta dile getiriyor. Halsey, İstanbul konserinde de hayranlarına, “Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” sözleriyle hitap etti.

Halsey Türk hayranlarına teşekkür etti: Burası benim evim gibi - 4

Konserde Türkçe konuşmaya devam eden yıldız havadan dert yanarak “Çok sıcak” dedi.

Halsey Türk hayranlarına teşekkür etti: Burası benim evim gibi - 5

KONSER VERMEYİ KENDİSİ İSTEDİ

İstanbul'a konser vermeye davet üzerine değil, kendi isteğiyle geldiğini belirten Halsey,  "Ben hayranlarımı tanıyorum" dedi.

Halsey Türk hayranlarına teşekkür etti: Burası benim evim gibi - 6

Öte yandan şarkıcı, sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.

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