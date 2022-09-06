Halsey Türk hayranlarına teşekkür etti: Burası benim evim gibi

"BURASI BENİM EVİM GİBİ"

27 yaşındaki şarkıcı, İngilizce olarak, "İstanbul'da yaklaşık 20 bin kişi vardı. Şoktayım. En sevdiğim şehirlerden birinde ilk konserimi kapalı gişe yaptığınız için teşekkür ederim. Harikaydınız" diye yazdıktan sonra, Türkçe, "Burası benim evim gibi" mesajını yazdı.