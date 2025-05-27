Hande Erçel ile Barış Arduç üçüncü kez aynı projede

İKİNCİ PROJE

Arduç ile Erçel daha sonra Aşkı Hatırla adlı projede buluştu. İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi önemli isimler yer alıyor.



DİZİNİN KONUSU

Evlilik yolundayken bir ayrılık yaşayan, güvenilir ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içine çekilirler. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı hatırlatacaktır.

Dizi, dijital platformda yayınlanacak.