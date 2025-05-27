Hande Erçel ile Barış Arduç üçüncü kez aynı projede

Daha önce iki farklı projede başrolleri üstlenen Barış Arduç ile Hande Erçel yeni bir dizide bir araya gelecek.

Hande Erçel ile Barış Arduç üçüncü kez aynı projede - 1

Ünlü oyuncular Hande Erçel ile Barış Arduç, geçtiğimiz yıl Rüzgara Bırak adlı filmde başrolleri paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Hande Erçel ile Barış Arduç üçüncü kez aynı projede - 2

Engin Erden'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi dijital platformda yayınlandı.

Hande Erçel ile Barış Arduç üçüncü kez aynı projede - 3

İKİNCİ PROJE

Arduç ile Erçel daha sonra Aşkı Hatırla adlı projede buluştu. İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi önemli isimler yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Evlilik yolundayken bir ayrılık yaşayan, güvenilir ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içine çekilirler. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı hatırlatacaktır.

Dizi, dijital platformda yayınlanacak.

Hande Erçel ile Barış Arduç üçüncü kez aynı projede - 4

YENİ PROJE YOLDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili Kore dizisi "Queen Of Tears' ın (Gözyaşı Kraliçesi) uyarlamasında başrolleri paylaşacak.

Engin Erden'in yönetmen koltuğunda oturacağı öğrenildi.

Hande Erçel ile Barış Arduç üçüncü kez aynı projede - 5

GUPSE ÖZAY'DAN YORUM

Arduç'un eşi Gupse Özay, ikilinin ilk projesi Rüzgara Bırak filmi hakkında konuşmuştu.

Hande Erçel ile Barış Arduç üçüncü kez aynı projede - 6

Gupse Özay, "Filmi Barış'la beraber izledim çok beğendim. Çekimlerde de Çeşme'deydim zaten beraberdik Barış'la. Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film. Engin Erden zaten mükemmel bir yönetmen, Hande inanılmaz oynamış, Barış... Kocamı çok seviyorum. Bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.

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