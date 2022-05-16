'Hanım Sultanlar' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.05.2022 - 11:54

Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan 'Hanım Sultanlar' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta açıldı.

'Hanım Sultanlar' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı - 1

'Hanım Sultanlar' sergisi Türkevi'nde New York Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

'Hanım Sultanlar' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı - 2

Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nde sergilenen ve Hanım Sultanların tarihsel karakterlerine uygun modellerle oluşturulan eserlerden bazıları Türkevi'nde sanat severlerle buluştu.

'Hanım Sultanlar' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı - 3

Serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ''Burada, tarihi değerlerimizi, kültürümüzü yansıtan bir çalışmayla beraberiz" dedi.

'Hanım Sultanlar' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı - 4

Osmanlıda padişah eşlerinin, kızlarının, annelerinin ve kız kardeşlerinin sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel ve sanatsal hayatta da var olup önemli roller üstlendiklerini anlatan Türkmen, ''Hanım Sultanlar sergimizdeki eserlerin her biri bir taraftan bilimsel, diğer taraftan sanatsal ve estetik iş birliğinin sonucudur" diye konuştu.

'Hanım Sultanlar' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı - 5

Hanım Sultanların üzerindeki giysilerin o döneme özgü çizgi ve motiflerle kitre bebek yöntemiyle yapıldığını söyleyen Türkmen, bu çalışmanın bir ilk olduğunu ve bunun Türkiye'de de dünyada da örneğinin bulunmadığını belirtti.

'Hanım Sultanlar' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı - 6

Açılışa katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkevi'nde bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve serginin Amerika'dan sonra Avrupa'da Paris'te Asya'da Japonya'da ve Orta Doğu'da Doha'da açılacağını söyledi.

'Hanım Sultanlar' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı - 7

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