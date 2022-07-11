Harran Sarayı'nın gelecek yıl ziyarete açılması planlanıyor

“MEKANLARIN YÖNETİCİLERE VE KOMUTANLARA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Çalışmalarda eyvanlar, salonlar ve odaların ortaya çıktığını, bu yılın başlarında avluya açılan eyvan ve buraya bağlanan dört odadan birini açtıklarını dile getiren Önal, "Bu odaya bağlanan yatak odası olarak kullanılmış bir oda da meydana çıkardık. Kazılarımız planlanan doğrultuda avluda yoğunlaştı. Kültür katında derinleştikçe saraya ait diğer odalara da ulaşacağız. Bu mekanların şehrin yöneticilerine ve komutanlara ait olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.