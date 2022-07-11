Harran Sarayı'nın gelecek yıl ziyarete açılması planlanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.07.2022 - 12:22 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 12:29
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yer alan Harran Sarayı’nın önümüzdeki yıl ziyaretçilerine kapılarını açması bekleniyor.
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, ören yeri kazılarını dokuz yıldır yürüttüklerini belirtti.
Harran Sarayı'nda çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini, burada Doğu Roma İmparatorluğu'ndan Emevilere, Zengi Atabeyliğinden Eyyübilere varıncaya kadar tarihi kalıntılara rastlandığını belirten Önal, "Kale sarayın avlusunda yaklaşık sekiz metre kültür katı toprağı mevcut. Bunun ilk dört metresi iki katın yıkıntılarına ait, diğerleri de diğer yerleşimciler tarafından oluşturulmuş" dedi.
Önceki kazılarda Zengiler dönemine ait bir hamam ve dikdörtgen planlı kule ortaya çıkardıklarını hatırlatan Önal, çalışmaların sarayın içine yoğunlaştığını söyledi.
Çalışmalarda eyvanlar, salonlar ve odaların ortaya çıktığını, bu yılın başlarında avluya açılan eyvan ve buraya bağlanan dört odadan birini açtıklarını dile getiren Önal, "Bu odaya bağlanan yatak odası olarak kullanılmış bir oda da meydana çıkardık. Kazılarımız planlanan doğrultuda avluda yoğunlaştı. Kültür katında derinleştikçe saraya ait diğer odalara da ulaşacağız. Bu mekanların şehrin yöneticilerine ve komutanlara ait olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Harran Sarayı'nın ziyaretçilere kapalı olduğunu belirten Prof. Dr. Önal, "Ziyaretçilerin kaleye ulaşması için ahşap bir köprü yapılmasını planlamaktayız. Önümüzdeki yıl ziyaretçiler bu görkemli Kale Sarayla buluşmuş olacak” şeklinde konuştu.
İşte Harran Sarayı'ndan yansıyan diğer kareler...