Harrison Ford: Bu kadar başarılı olmasaydım daha iyi bir baba olabilirdim

Oyuncu, "Sizi şunu söyleyebilirim. Daha başarısız olsaydım muhtemelen daha iyi bir ebeveyn olurdum" dedi. Ünlü oyuncu, sözlerine "Kusurlarımı ve başarısızlıklarımı kabul ediyorum... Bunları kabullenmiyorum aslında bunlara sahibim" diye devam etti.