Harrison Ford: Bu kadar başarılı olmasaydım daha iyi bir baba olabilirdim

Hollywood'un ikonik oyuncularından Harrison Ford, Cannes Film Festivali'nde Indiana Jones and the Dial of Destiny filminin galasına katılmıştı. Film gösteriminin ardından 5 dakika boyunca ayakta alkışlanan oyuncu, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili itirafta bulundu.
80 yaşındaki Ford, ebeveynliğe dair pişmanlıklarını paylaştı. Oyuncu, eğer daha başarısız bir kariyere sahip olsaydı daha iyi bir ebeveyn olacağını söyledi.
Oyuncu, "Sizi şunu söyleyebilirim. Daha başarısız olsaydım muhtemelen daha iyi bir ebeveyn olurdum" dedi. Ünlü oyuncu, sözlerine "Kusurlarımı ve başarısızlıklarımı kabul ediyorum... Bunları kabullenmiyorum aslında bunlara sahibim" diye devam etti.
Oyuncu, "Kesinlikle ne kadar yerinizde durursanız o kadar iyi bir ebeveyn olursunuz ve ben hayatımın çoğunda şehrin dışındaydım, aşırı kibirliydim" dedi.
5 çocuk babası olan oyuncu, ilk eşi Mary Marquardt'la Benjamin ve Willard adlı iki erkek çocuğa sahip.
Oyuncunun, Melissa Mathison'la Malcolm ile Georgia adında çocukları var. Ford'un şuanki eşi Calista Flockhart'la evlendikten sonra evlat edindiği Liam adlı bir oğlu var.
13 senedir evli olan çift 2002'deki Altın Küre Ödülleri'nde tanıştı.