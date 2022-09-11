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Harrison Ford yeni Indiana Jones filmi için: Bu film harika olacak

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 13:13 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 14:36

Hollywood’un ikonik oyuncularından Harrison Ford, Indiana Jones hayranlarına sürpriz yaptı.

Harrison Ford yeni Indiana Jones filmi için: Bu film harika olacak - 1

Blade Runner ve Star Wars serisiyle ’un usta oyuncularından biri haline gelen Harrison Ford, yeni Indiana Jones filminin tanıtım etkinliğinde hayranlarına sürpriz yaptı.

Harrison Ford yeni Indiana Jones filmi için: Bu film harika olacak - 2

Disney’in düzenlediği D23 Expo etkinliğinde sahneye çıkan Ford, beşinci devam filmi için “Bu filmin harika olacağını gururla söylüyorum” dedi.

Harrison Ford yeni Indiana Jones filmi için: Bu film harika olacak - 3

SON INDIANA JONES FİLMİ OLACAK

Oyuncu “Bu filmler gizem ve macera üzerine kuruldu” derken beşinci Indiana Jones filminin kendisi için son seri filmi olduğunu söyledi.

Harrison Ford yeni Indiana Jones filmi için: Bu film harika olacak - 4

80 yaşındaki oyuncu, 1981 yılında seyirciyle buluşan Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları ile büyük bir fenomen yaratmıştı. Kovboy şapkası ve kırbacıyla maceralara atılan Ford, üç devam filminde daha rol almıştı.

Harrison Ford yeni Indiana Jones filmi için: Bu film harika olacak - 5

Beşinci filmin resmi adı henüz açıklanmadı ama filmin kadrosuna Fleabag dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Phoebe Waller-Bridge katıldı.

Harrison Ford yeni Indiana Jones filmi için: Bu film harika olacak - 6

Serinin beşinci filminin yönetmen koltuğunda Logan ve Wolverine gibi yapımlarla tanınan James Mangold oturacak.

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