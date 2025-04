Harry Potter dizisinin kadrosu açıklandı

Simon Pegg ile başrollerini paylaştığı Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul ve The World’s End gibi yapımlarla tanınan Nick Frost, "Hagrid" karakterine hayat verecek.

Harry Potter filmlerinde canlandırdığı 'Hagrid' rolüyle tanılan Robbie Coltrane 2022 yılında yaşamını yitirdi.