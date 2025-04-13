Harry Potter oyuncusu Nick Moran acil ameliyata alındı: İşte son durumu

"ŞU AN KONUŞUYOR"

Ameliyatın bir daha konuşamama veya yürüyememe riskler taşıdığını belirten Stone, oyuncunun boynundaki dört kemiğin çıkarıldığını ve yerine yapay kemik yerleştirdiğini açıkladı.



Moran'ın önünde uzun bir iyileşme süreci olduğunu söyleyen Terry Stone, "Şu anda konuşuyor, bu iyi bir işaret, ancak 100 yaşında biri gibi ortalıkta dolaşıyor. Onun hala desteğinize, dualarınıza ve sevginize ihtiyacı var. Tamamen iyileşmesi ve kısa sürede normale dönmesi için dua edelim" dedi.