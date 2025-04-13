Harry Potter oyuncusu Nick Moran acil ameliyata alındı: İşte son durumu

Harry Potter serisinin oyuncularından Nick Moran, omurilik yaralanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun son durumu ile ilgili bilgileri arkadaşı Terry Stone ve temsilcisi verdi.

Harry Potter oyuncusu Nick Moran acil ameliyata alındı: İşte son durumu - 1

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nda Scabior karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Nick Moran, omurilik yaralanması geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Acil ameliyata alınan ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama arkadaşı Terry Stone'dan geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Harry Potter oyuncusu Nick Moran acil ameliyata alındı: İşte son durumu - 2

"BİR ŞEKİLDE BOYNUNU ZEDELEMİŞ"

Daily Mail'e konuşan Stone, Moran'ın son zamanlarda yaşadığı boyun ağrısının omuriliğinin hasar görmesinden kaynaklandığını öğrendikten sonra acil bir omurilik ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Stone, "Aile üyelerinden biriyle konuştum ve bir şekilde boynunu zedelemiş. Bu durum omuriliğini ve konuşmasını ve bacaklarını etkilemiş" dedi.

Harry Potter oyuncusu Nick Moran acil ameliyata alındı: İşte son durumu - 3

Terry Stone, kız arkadaşının ısrarlarına rağmen doktora geç giden ünlü oyuncuya; doktorunun "Seni acil bir operasyona almamız gerekiyor çünkü bu durum hayati" dediğini ifade etti.

Harry Potter oyuncusu Nick Moran acil ameliyata alındı: İşte son durumu - 4

"ŞU AN KONUŞUYOR"

Ameliyatın bir daha konuşamama veya yürüyememe riskler taşıdığını belirten Stone, oyuncunun boynundaki dört kemiğin çıkarıldığını ve yerine yapay kemik yerleştirdiğini açıkladı.

Moran'ın önünde uzun bir iyileşme süreci olduğunu söyleyen Terry Stone, "Şu anda konuşuyor, bu iyi bir işaret, ancak 100 yaşında biri gibi ortalıkta dolaşıyor. Onun hala desteğinize, dualarınıza ve sevginize ihtiyacı var. Tamamen iyileşmesi ve kısa sürede normale dönmesi için dua edelim" dedi.

Harry Potter oyuncusu Nick Moran acil ameliyata alındı: İşte son durumu - 5

TEMSİLCİSİ DE TABURCU OLDUĞUNU DUYURDU

Nick Moran'ın temsilcisi ise "Nick, bir hafta önce acil bir omurga ameliyatı geçirdi. Her şey yolunda gitti. Hastanede kısa bir süre kaldıktan sonra taburcu oldu. Evinde dinleniyor ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyor" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER