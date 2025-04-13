Harry Potter oyuncusu Nick Moran acil ameliyata alındı: İşte son durumu
Harry Potter serisinin oyuncularından Nick Moran, omurilik yaralanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun son durumu ile ilgili bilgileri arkadaşı Terry Stone ve temsilcisi verdi.
Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nda Scabior karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Nick Moran, omurilik yaralanması geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Acil ameliyata alınan ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama arkadaşı Terry Stone'dan geldi.