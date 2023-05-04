Harry Potter yıldızı Emma Watson oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı

"SÖZ HAKKIM YOKTU"

Oyuncu, "Sorumlu tutuluyordum ve bu gerçekten sinir bozucu bir hal almaya başlamıştı çünkü bir sesim veya söz hakkım yoktu" dedi.

Watson, eğer biri kendisini eleştirecekse de "Karar benimdi, daha iyisini yapmalıydım" diyebilmeyi istediğini söyledi.