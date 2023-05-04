Harry Potter yıldızı Emma Watson oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı

Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar ve Harry Potter serisi gibi yapımlarla ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson, oyunculuk yaparken mutlu olmadığını söyledi.
Financial Times'a konuşan Harry Potter yıldızı, sektörün kendisini "kafese kapatılmış" gibi hissettirmeye başladığını itiraf etti
Feminist ve aktivist kişiliğiyle de öne çıkan 32 yaşındaki oyuncu, "Dürüst olmak gerekirse pek mutlu değildim" ifadelerini kullandı.
İngiliz oyuncu "Gerçekten zor bulduğum şey çıkıp da üzerinde pek de kontrolüm olmayan bir şeyi satmak zorunda kalmaktı. Sürecin içinde yer almadığım şeylerin yüzü ve sözcüsü olmak zorunda kalmak çok zordu" ifadelerine yer verdi.
Oyuncu, "Sorumlu tutuluyordum ve bu gerçekten sinir bozucu bir hal almaya başlamıştı çünkü bir sesim veya söz hakkım yoktu" dedi.
Watson, eğer biri kendisini eleştirecekse de "Karar benimdi, daha iyisini yapmalıydım" diyebilmeyi istediğini söyledi.
Gelecekte oyunculuk kariyerine "mutlaka" döneceğini söyleyen yıldız, "Bekleyip önüme neyin çıkacağını göreceğim için mutluyum. Yaptığım işi seviyorum. Mesele, kendimi farklı yüzlere ve kişilere bölmek zorunda kalmayacağım bir yol bulmak. Ve artık robot moduna geçmek istemiyorum" dedi.
2019 yapımı Küçük Kadınlar'dan bu yana hiçbir film projesinde yer almayan oyuncu, geçtiğimiz yıl, Harry Potter özel bölümünde rol arkadaşlarıyla bir araya gelmişti.