Harry Potter yıldızı Robbie Coltrane’nin ölüm nedeni belli oldu

Gerçek adı Anthony Robert McMillan olan oyuncu, kariyerine Edinburgh'da komedi kulüplerinde başladı.

Ünlü cazcı John Coltrane'e olan hayranlığı nedeniyle soyadını değiştiren oyuncu, Londra'ya giderek televizyon dünyasına girdi.

Coltrane'i üne kavuşturan dizi, 1993-2006 yıllarında gösterilen “Cracker” oldu. Bu rolüyle Bafta kazanan oyuncu ayrıca, “Flash Gordon”, “Blackadder”, “Keep It in the Family” ve “A Kick Up the Eighties” dizilerinde rol aldı.