Harry Potter yıldızı Robbie Coltrane’nin ölüm nedeni belli oldu

İngiliz aktörün, İskoçya'da Larbert'teki evinin yakınlarındaki bir hastanede öldüğü açıklanadıktan sonra rol arkadaşları da sosyal medya paylaşımları yaparak üzüntülerini dile getirmişti.

Ünlü serinin yazarı J. K. Rowling de Twitter’da şu satırlara yer vermişti:

“Robbie gibi birini bir daha asla uzaktan tanıyamayacağım. İnanılmaz bir yetenekti. Onu tanıdığım, onunla çalıştığım ve onunla güldüğüm için çok şanslıydım. Başta çocukları olmak üzere ailesine sevgi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”