Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı: Son filmin üzerinden 14 yıl geçti

İddiaya göre, Radcliffe ayda ortalama yarım milyon sterlin kazanıyor. Oyuncunun hem Londra'da hem de New York'ta evi var.

Harry Potter filmlerinden sonra oyuncu, The Woman in Black, Kill Your Darlings ve Victor Frankenstein gibi filmlerde rol aldı.

Oyuncu yakın zamanda Sandra Bullock ve Channing Tatum ile The Lost City (2022) filminde rol aldı ve bu yıl, Now You See Me 2'deki rolünü tekrar canlandıracak.