Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı: Son filmin üzerinden 14 yıl geçti
Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde filmin baş karakteri Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe servetiyle yine gündemde. 11 yaşında çocuk oyuncu olarak kariyerine adım atan İngiliz aktörün ne kadar kazandığı merak konusu oldu.
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe film setlerine adım attığı günden beri servetiyle adından söz ettiriyor.
2011 yılında Harry Potter serisinin son filminde rol alan Radcliffe, etkileyici oyunculuk kariyeri, akıllıca yatırımları ve tüm zamanların en büyük film serilerinden birinde başrol oynaması sayesinde inanılmaz bir servet kazandı.