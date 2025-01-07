Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı: Son filmin üzerinden 14 yıl geçti

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde filmin baş karakteri Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe servetiyle yine gündemde. 11 yaşında çocuk oyuncu olarak kariyerine adım atan İngiliz aktörün ne kadar kazandığı merak konusu oldu.

Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı: Son filmin üzerinden 14 yıl geçti - 1

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe film setlerine adım attığı günden beri servetiyle adından söz ettiriyor.

2011 yılında Harry Potter serisinin son filminde rol alan Radcliffe, etkileyici oyunculuk kariyeri, akıllıca yatırımları ve tüm zamanların en büyük film serilerinden birinde başrol oynaması sayesinde inanılmaz bir servet kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı: Son filmin üzerinden 14 yıl geçti - 2

Daily Mail'in haberine göre, 35 yaşındaki aktör, Harry Potter filmlerinde başrol oynayarak ün kazandı ancak son Harry Potter filminin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen büyük bir başarı elde etmeye devam etti.

11 yaşında oyunculuğa adım atan oyuncunun servetinin 100 milyon sterline ulaştığı iddia edildi.

Daniel Radcliffe'in serveti, hala ebeveynleri tarafından yönetilen şirketindeki yatırımlar sayede büyüdü.

Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı: Son filmin üzerinden 14 yıl geçti - 3

Marcia ve Alan Radcliffe, oyuncunun 2001'de ilk Harry Potter filmi için 800 bin sterlinlik maaş çekini aldığından beri Radcliffe'in şirketini yönetiyor.

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Daniel'in hayranları bile oyuncunun biriktirdiği servete çok şaşıracak. Ancak parasının sadece oyunculuk çalışmaları için aldığı ücrete dayanmadığı, aynı zamanda akıllıca yatırımlara da dayandığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı: Son filmin üzerinden 14 yıl geçti - 4

İddiaya göre, Radcliffe ayda ortalama yarım milyon sterlin kazanıyor. Oyuncunun hem Londra'da hem de New York'ta evi var.

Harry Potter filmlerinden sonra oyuncu, The Woman in Black, Kill Your Darlings ve Victor Frankenstein gibi filmlerde rol aldı.

Oyuncu yakın zamanda Sandra Bullock ve Channing Tatum ile The Lost City (2022) filminde rol aldı ve bu yıl, Now You See Me 2'deki rolünü tekrar canlandıracak.

Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı: Son filmin üzerinden 14 yıl geçti - 5

YENİ HARRY POTTER DİZİSİNDE ROL ALACAK MI?

Daniel Radcliffe, yeni Harry Potter dizisinde rol alıp almayacağı ile ilgili ilk kez konuşmuştu.

Radcliffe "Anladığım kadarıyla Harry Potter evreninde yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Eminim diziyi yapacak kişiler bunu yapmanın bir yolunu bulacaktır ama yetişkin Harry'yi bir yere dahil etmeye çalışmayacaklardır. Benim de diziye dahil olma gibi bir amacım yok. Ama hepsine şans diliyorum. Bayrağı birilerine devrettiğim çok heyecanlıyım. Ama bunu fiziksel olarak yapmama gerek yok diye düşünüyorum" dedi.

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