Harry Potter'ı boykot çağrısına JK Rowling'den ilginç yanıt

Warner Bros. kısa bir süre önce, orijinal bir Harry Potter senaryolu, 10 yıl sürmesi planlanan dizi çekileceğini duyurdu. Dizi, Warner Bros’un dijital ağı Max'te yayınlanacak.
Şirket, Harry Potter kitapları yazarı J.K. Rowling'in de dizinin sorumlu yapımcısı olacağını açıkladı.
Dizi haberi, serinin hayranlarını heyecanlandırırken, Rowling'in açıklamaları nedeniyle son dönemde transfobik olmakla eleştirilmesi sonrası, bazı gruplar yeni yapıma karşı boykot çağrıları yapıyor.
Transfobik olmakla eleştirilen Rowling'in yapıma katılımı nedeniyle diziyi boykot çağrılarına ünlü yazardan iğneleyici bir yanıt geldi.
Rowling tepkilere karşı sosyal medyadan, “Bahsettiğim aktivistler, bu kez Harry Potter TV dizisini boykot etmeye çalışıyor. Büyük bir şampanya stoğu edinme önlemini aldım” diye yazdı.
Ardından da ünlü yazar, bu durumu bir parti ile karşılayacağını belirtti.
Max ve HBO İçerik Başkanı Casey Bloys ise tartışmayla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Rowling’in yeni diziye dahil olmasının diziyi olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda, “Bu çok çevrimiçi bir konuşma, çok incelikli ve karmaşık ve içine gireceğimiz bir şey değil” dedi.
İngiliz yazar Rowling'in yedi fantastik romanından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüşüyor. Dünyanın en çok satan romanlarından uyarlanan sekiz filmlik seri, dizi olarak izleyiciyle buluşacak.
Harry Potter'ın dizi uyarlaması, her sezonu yedi kitaptan birine dayanan, 10 yıllık bir süre içinde yayınlanacak. Dizide yeni bir oyuncu kadrosunun yer alacağı da gelen bilgiler arasında.
J.K. Rowling'in "Troubled Blood" adlı romanı transfobik olmakla suçlanmıştı. Erkek seri katil etrafında gelişen kitabın bir bölümünde katil, kaçırdığı kişiyi kandırmak için kadın kılığına giriyor. Trans hakları savunucuları ve aktivistler, kitabın zararlı olabilecek, trans karşıtı bir olay örgüsü olduğunu savunmuştu.
Aktivist Paris Lees, kitap hakkında şöyle konuşmuştu:
"J.K. Rowling'in yeni kitabı 'travesti bir seri katille' ilgili. Bu esnada gerçek dünyada, geçen yıl Brezilya'da öldürülen trans bireylerin sayısı yüzde 70 arttı, genç trans kadınlar arabalarda yanmaya mahkum ediliyor ve trans olduğumuz için bizi öldüren erkekler affedilip evlerine gönderiliyor. Beni takip eden çoğunuzun 'kadınları incitmek için kadın gibi giyinen erkek' mitinin etrafında gelişen bazı korkuları paylaştığını biliyorum. Trans olmasaydım sanırım ben de bu korkuları paylaşırdım. Ama sizden kalbinizin içine bakmanızı ve burada aslında neler döndüğünü sorgulamanızı istiyorum."