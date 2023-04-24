Harry Potter'ı boykot çağrısına JK Rowling'den ilginç yanıt

İngiliz yazar Rowling'in yedi fantastik romanından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüşüyor. Dünyanın en çok satan romanlarından uyarlanan sekiz filmlik seri, dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

Harry Potter'ın dizi uyarlaması, her sezonu yedi kitaptan birine dayanan, 10 yıllık bir süre içinde yayınlanacak. Dizide yeni bir oyuncu kadrosunun yer alacağı da gelen bilgiler arasında.